Roger não descarta novas mudanças no Sport para volta da final do Pernambucano contra o Náutico

Após rodar o elenco contra a Desportiva, treinador avalia recuperação física antes do clássico decisivo contra o Timbu

Roger Silva, técnico do Sport (Sandy James/DP Foto)

O empate eletrizante por 3 a 3 no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano deixou o clássico entre Sport e Náutico em aberto para a decisão. Neste domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos, as equipes voltam a se enfrentar valendo o título estadual.

O técnico Roger Silva, do Leão, sinalizou a possibilidade de manter alguns atletas que iniciaram a partida contra a Desportiva Ferroviária, na estreia da equipe na Copa do Brasil, também para a decisão do final de semana.

Após a classificação rubro-negra nos pênaltis, Roger indicou que a definição da equipe para o clássico dependerá principalmente da recuperação física dos atletas.

A preparação para o clássico, inclusive, será bastante reduzida. A delegação do Sport retorna ao Recife apenas na noite desta sexta-feira (6), com chegada prevista por volta das 23h. Com isso, o elenco terá apenas um dia de atividades no CT José de Andrade Médicis, no sábado, na véspera da decisão, antes de encarar o rival alvirrubro na disputa pelo título pernambucano.

“Sempre existe a possibilidade. E essa não foi só uma resposta minha. Foi também uma resposta do Guilherme dos Anjos. Eu vi a entrevista e ele disse algo parecido. A gente aqui tem 24 jogadores. Coincidentemente, foi o que eu disse também”, afirmou o treinador.

“A gente quer oportunizar todo mundo. Eu realmente não acredito em um sistema em que você potencializa 10, 11 ou 12 jogadores e os outros 14 ou 15 ficam fora do processo”, completou.

O treinador destacou ainda que "fica feliz de poder oportunizar o elenco" e, em algum momento, "ter um senso de justiça e oportunidade".

Roger também deixou claro que alguns dos jogadores que atuaram diante da Desportiva podem ganhar sequência no clássico decisivo.

“Pode acontecer, sim. Devemos ter alguns jogadores que iniciaram hoje também no jogo de domingo. Agora precisamos entender como foi o cansaço e como vai ser a recuperação. No sábado ainda precisamos fazer alguma coisa no campo para chegar no domingo e entregar um bom jogo. E, se Deus quiser, buscar esse título”, projetou.

Discurso no lado alvirrubro



Do lado do Náutico, o técnico Guilherme dos Anjos adotou um discurso parecido após o primeiro jogo da decisão. Para o comandante alvirrubro, o elenco também deve ser tratado de forma coletiva, sem uma definição rígida de titulares.

“Nós não temos um time titular. Nós temos um grupo titular. Quando a gente sentir que pode existir uma mudança que traga qualidade para nós, vamos fazer”, afirmou.

Segundo Guilherme, a postura dos jogadores tem sido positiva diante desse modelo de gestão do elenco.

“Os atletas têm tido uma compreensão muito positiva disso, abraçando um ao outro, quem entra e quem sai. Eu vejo isso como algo natural.”

