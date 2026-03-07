Náutico x Sport: SDS proíbe objetos que simulem violência contra mulheres e discriminação

Equipes de segurança e videomonitoramento atuarão para coibir manifestações de desrespeito na final do Pernambucano nos Aflitos

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou que irá reforçar as medidas de segurança para a segunda partida da final do Campeonato Pernambucano de 2026, marcada para este domingo (8), no Estádio dos Aflitos, entre Náutico e Sport. O objetivo, segundo o órgão, é garantir que o espetáculo esportivo aconteça em um ambiente seguro e respeitoso para os torcedores.

Entre as determinações anunciadas está a proibição da entrada de objetos que façam referência à violência contra mulheres. De acordo com a SDS, não será permitido o acesso ao estádio com bonecas, artefatos ou qualquer material que simule agressões desse tipo.

Também estarão vetadas faixas, cartazes ou outros itens que contenham mensagens de incitação à violência, discriminação ou desrespeito. A fiscalização será realizada nas áreas de acesso ao estádio e também durante a realização da partida.

Ainda segundo a Secretaria, caso materiais dessa natureza sejam identificados dentro do estádio, eles serão recolhidos imediatamente pelas equipes de segurança. Dependendo da situação, poderá haver registro de ocorrência e adoção de medidas legais caso haja resistência ou conduta que configure infração.

Para a decisão estadual, as forças de segurança também irão atuar com reforço no videomonitoramento e no policiamento dentro e no entorno da praça esportiva. A atuação será integrada entre as equipes responsáveis pela operação do evento.

Em nota, a SDS destacou que a iniciativa busca preservar o ambiente de respeito que deve marcar o futebol e pediu a colaboração dos torcedores para que a final seja marcada pela celebração dentro e fora de campo.

Confira a nota completa da SDS na íntegra:

Com o objetivo de garantir que o espetáculo esportivo ocorra em um ambiente seguro, respeitoso e adequado para todos os torcedores, as forças de segurança informam que, neste domingo (08), serão reforçadas as medidas de controle de acesso ao estádio dos Aflitos, durante a segunda partida da final do Campeonato Pernambucano 2026.

Não será permitida a entrada de bonecas, objetos ou quaisquer artefatos que simulem violência contra mulheres, bem como de faixas, cartazes ou outros materiais que contenham mensagens de incitação à violência, discriminação ou desrespeito.

Caso materiais dessa natureza sejam identificados durante o evento, eles serão imediatamente retirados pelas equipes de segurança, podendo haver o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis em caso de resistência ou conduta que configure infração.

As equipes de segurança e de videomonitoramento atuarão de forma preventiva e integrada para coibir qualquer manifestação que atente contra a dignidade das pessoas ou comprometa o ambiente de respeito que deve marcar o futebol.

Contamos com a colaboração de todos para que o jogo seja um momento de celebração, convivência e respeito.