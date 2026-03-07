Náutico e Sport finalizam preparação para a final; confira prováveis escalações

Timbu fez os últimos ajustes após semana cheia no CT, enquanto o Leão retomou os treinamentos neste sábado (7) e já entrou em regime de concentração para a decisão

Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico, e Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Rafael Vieira/CNC e Paulo Paiva/SCR)

Na reta final da preparação para a decisão do título, Náutico e Sport encerraram neste sábado (7) os trabalhos visando o Clássico dos Clássicos da volta da final do Campeonato Pernambucano de 2026.

A bola rola neste domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos, em um confronto que chega aberto após o empate em 3 a 3 no jogo de ida, disputado no último domingo na Ilha do Retiro.

Semana cheia para o Náutico no CT

Do lado alvirrubro, a equipe comandada por Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos contou com uma semana cheia de preparação no centro de treinamento. Livre de outros compromissos, o elenco teve todos os dias disponíveis para atividades e ajustes visando a decisão.

Neste sábado à tarde, o time realizou o último treinamento em campo antes da partida decisiva nos Aflitos.

Técnico do Timbu, Guilherme dos Anjos comentou sobre a expectativa para o duelo e destacou o equilíbrio do confronto, além de falar sobre a oportunidade de disputar sua primeira final como treinador de uma equipe.

Segundo ele, a mudança na escalação rubro-negra no jogo da Copa do Brasil não altera o nível de dificuldade do clássico.

"O Sport mudou praticamente toda a escalação e utilizou jogadores que iniciaram o jogo contra a gente durante a partida de quinta. Não vejo diferença nesse quesito, são atletas extremamente preparados. Com relação à importância do jogo, é a primeira vez que vou disputar uma final sendo treinador de uma equipe", iniciou o treinador.

"Acho que o dia a dia não vai mudar muito, porque isso para nós é algo corriqueiro, em conjunto com o professor. Pelo trabalho que vínhamos fazendo, nos últimos anos temos inúmeros títulos e espero, sim, com muito trabalho, conquistar mais um", completou.

Sport chega após classificação na Copa do Brasil

Já o Sport teve uma semana mais movimentada. A equipe rubro-negra estreou na Copa do Brasil na quinta-feira (5) e garantiu classificação diante da Desportiva Ferroviária após empate no tempo normal e vitória nos pênaltis.

Depois da partida, a delegação leonina retornou ao Recife na noite da sexta-feira (6). Na manhã deste sábado, o elenco treinou no CT José de Andrade Médicis e, logo em seguida, iniciou o período de concentração para o clássico decisivo.

Um dos destaques do time comandado por Roger Silva é o lateral-esquerdo Felipinho. No jogo contra a Desportiva, o jogador completou 100 partidas com a camisa rubro-negra e deve chegar ao 101º compromisso justamente no clássico.

O atleta destacou a proximidade do objetivo traçado pelo clube no início da temporada e afirmou que o elenco está motivado para buscar mais um título estadual.

“Estamos a um passo do nosso objetivo desde o início da temporada. Esperamos que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para buscarmos esse título e eu também o meu tricampeonato", expressou.



Felipinho também ressaltou o foco da equipe ao longo da semana, mesmo com a decisão pela Copa do Brasil no meio do caminho, e reforçou a confiança do grupo para conquistar o troféu.

"Acho que a gente está bastante focado. O foco da semana foi muito voltado para o jogo de domingo. Claro que tivemos uma decisão no meio da semana, mas viemos muito concentrados nessa partida. A semana já fala por si só. Estamos bastante motivados, confiantes e queremos buscar esse título para atingir o objetivo do clube", comentou.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com o empate no primeiro jogo, quem vencer o clássico deste domingo levanta a taça do Campeonato Pernambucano. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão do título será nos pênaltis.

Náutico: Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Bevenenuto, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Yago Felipe (Carlos de Pena); Barletta, Iury Castilho e Zé Roberto. Técnico: Roger Silva.