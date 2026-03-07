Beto Lago: "A final que não quer ter favorito"

Depois do 3x3 no primeiro jogo, na Ilha do Retiro, a matemática da final é simples: quem vencer fica com a taça

Sport x Náutico, ida da final do Campeonato Pernambucano 2026, Ilha do Retiro (Rafael Vieira/CNC)

A final que não quer ter favorito

Um domingo esperado pelo torcedor pernambucano. Nos Aflitos, Náutico e Sport entram em campo para decidir o campeão estadual de 2026. De um lado, o Timbu tenta levantar a taça estadual pela 25ª vez e trazer de volta o domínio no Pernambucano. Do outro, o Leão quer ampliar a hegemonia com o 46º título e, ainda chegar ao tetracampeonato. Depois do 3x3 no primeiro jogo, na Ilha do Retiro, a matemática da final é simples: quem vencer fica com a taça. Um novo empate, de qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis. Mas a pergunta inevitável antes de uma decisão é sempre a mesma: existe favorito?

A vantagem invisível dos Aflitos

Se existe algum elemento concreto que possa inclinar minimamente a balança, ele atende pelo nome de fator casa. O Náutico decide nos Aflitos, diante de um estádio que costuma ser um combustível emocional em jogos grandes. O ambiente alvirrubro em finais tem histórico de pressão constante, campo curto e intensidade. Em decisões, esse tipo de atmosfera pesa.

Além disso, o Timbu chega à final com algo que, em futebol, costuma ser decisivo: um time mais reconhecível. A equipe tem uma ideia de jogo mais clara, mecanismos repetidos e um funcionamento coletivo mais previsível, no bom sentido. Não significa que seja melhor. Significa que sabe mais claramente o que quer fazer em campo. Para completar, tem um treinador experiente e que tem o time nas mãos. Hélio dos Anjos, com seu filho Guilherme, pode ser o diferencial nesta partida.

O Sport e o peso da camisa

Do outro lado está um clube acostumado a decisões. O Sport entra em campo carregando não apenas um elenco mais caro, mas também o peso de uma história recente de domínio estadual. O Leão pode chegar ao tetracampeonato, transformando o torneio quase em uma extensão natural do calendário rubro-negro. Em finais, a camisa também joga. Mas há uma incógnita. O Sport chega à decisão com mais mudanças do que certezas. Entre testes de escalação, ajustes no meio-campo e tentativas de encontrar o melhor encaixe ofensivo, o time não transmite a mesma estabilidade que o rival. Isso ficou evidente no primeiro jogo da final: um time capaz de produzir ofensivamente, mas também vulnerável defensivamente. Para completar, seu treinador não consegue passar a confiança que o torcedor leonino tanto espera. Roger Silva terá um teste enorme: para analisar sua competência como técnico e para se manter vivo no comando do time.

Um 3x3 que disse muita coisa

O empate em 3x3 no primeiro duelo não foi apenas um placar chamativo. Revelou o que cada equipe tem de melhor e de mais preocupante. O Náutico mostrou competitividade e capacidade de reação. O Sport evidenciou qualidade individual e poder ofensivo. Ao mesmo tempo, ambos deixaram expostos problemas defensivos que uma final normalmente não perdoa. Em decisões, o detalhe costuma ser cruel. Um erro de posicionamento, uma bola parada mal defendida ou um contra-ataque mal controlado pode definir um campeonato inteiro.

A tensão de uma final sem margem



Final estadual não permite zona de conforto. E esta decisão tem um ingrediente adicional: não há vantagem para ninguém. Qualquer vitória resolve a história em 90 minutos. Um empate leva o campeonato para o território imprevisível dos pênaltis, onde planejamento, orçamento e favoritismo costumam perder força diante do acaso. É o cenário clássico de um clássico decisivo: muito mais tensão do que lógica.

Afinal, existe favorito?

Tecnicamente, o Sport pode até carregar o rótulo de favorito por elenco, investimento e histórico recente. Mas finais raramente respeitam planilhas. O Náutico tem o estádio, a atmosfera e um time que parece mais confortável dentro da própria ideia de jogo. O Sport tem a camisa pesada e jogadores capazes de decidir um campeonato em um lance. Na prática, o que existe é equilíbrio com graus diferentes de risco. Se o futebol seguisse lógica pura, as finais seriam previsíveis. Felizmente ou cruelmente não são. Nos Aflitos, neste domingo, o futebol pernambucano terá mais um daqueles capítulos em que a teoria perde espaço para a emoção. E em jogos assim, quase sempre vence quem erra menos quando a pressão aperta.