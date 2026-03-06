Final do Pernambucano nos Aflitos: confira o esquema de segurança montado para Náutico x Sport

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

A decisão do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport ganha forte atenção ao aparato de segurança para receber as duas torcidas nos Aflitos. Ao todo, 1.250 policiais militares estarão mobilizados na operação montada para o Clássico dos Clássicos, marcado para o domingo (8), às 18h, no estádio alvirrubro.

O planejamento foi definido em reunião realizada na sede da Federação Pernambucana de Futebol, com a participação de representantes dos clubes, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, da Polícia Militar de Pernambuco, da Polícia Civil de Pernambuco e dos órgãos responsáveis pela logística do evento.

O efetivo será distribuído entre o interior do estádio e as áreas externas. Dentro dos Aflitos, 190 policiais estarão responsáveis pelo acompanhamento das torcidas nas arquibancadas e pela segurança do público durante toda a partida. Já o entorno do estádio e as principais vias de acesso contarão com o reforço de 1.060 policiais, sob a coordenação do 13º Batalhão da PM.

A presença ampliada nas ruas tem como foco o controle do fluxo de torcedores, a organização da chegada ao estádio e a prevenção de possíveis ocorrências. O policiamento também se estenderá às estações de metrô e aos terminais integrados de passageiros da Região Metropolitana do Recife, considerados pontos estratégicos de deslocamento do público.

Para reforçar esse trabalho, guarnições motorizadas atuarão nesses locais com o objetivo de coibir ações de vândalos e garantir maior segurança durante o trajeto dos torcedores até os Aflitos. Toda a operação será acompanhada em tempo real por oficiais da corporação por meio das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

PREVENÇÃO À INVASÃO DE CAMPO

Dentro do estádio, a operação também prevê medidas preventivas para evitar invasões de campo. A orientação das autoridades é que os torcedores acompanhem a partida apenas nas arquibancadas, preservando a segurança operacional do evento e a integridade física de atletas, profissionais e público.

MOBILIDADE

Além do policiamento, a final também contará com reforço na mobilidade. Durante o Clássico dos Clássicos, o Expresso Torcedor será disponibilizado pelo Consórcio de Transporte Metropolitano, com uma linha especial de ônibus ligando o Estádio da Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife, até os Aflitos, com viagem de ida e retorno após a partida.