"Felizes e satisfeitos", avalia Roger sobre classificação do Sport na Copa do Brasil

Treinador destaca superioridade no primeiro tempo, discorda de "flerte com a desclassificação" e elogia atuações individuais

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Mesmo com dificuldades durante a partida, o Sport garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao superar a Desportiva Ferroviária nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES.

Após o duelo, o técnico Roger Silva valorizou o resultado e destacou a importância de avançar no torneio nacional, especialmente diante do histórico recente do clube na competição.

O treinador lembrou que o Sport acumulou eliminações precoces na Copa do Brasil nos últimos anos e reforçou que o atual elenco não pode carregar esse peso. Para ele, o principal objetivo da noite foi alcançado.

“Estamos felizes e satisfeitos com a classificação. Nos últimos sete anos, o Sport saiu cinco vezes logo na estreia. Daqui a pouco a gente carrega um peso que não é desse elenco, não é dessa comissão técnica e nem dessa diretoria”, afirmou.

ANÁLISE DA PARTIDA

Roger também discordou da análise de que o Leão esteve próximo da eliminação, destacando que a equipe teve maior volume de jogo e criou as melhores oportunidades da partida.

“Eu acho que tivemos um primeiro tempo muito melhor, com um ritmo mais forte e criando oportunidades para fazer o gol. No segundo tempo o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas o Thiago Couto fez uma defesa difícil. Então eu discordo um pouco da análise de que flertamos com a desclassificação”, disse.

De acordo com o treinador, o Sport apresentou superioridade principalmente na etapa inicial e terminou o jogo com mais finalizações que o adversário. Para ele, é preciso valorizar os aspectos positivos da atuação.

“Tivemos maior volume de jogo e de finalizações. É importante ressaltar as coisas boas. O futebol hoje é muito estudado, todo mundo tem suas estratégias”, explicou.

Entre os destaques da partida, Roger citou atuações individuais que considerou importantes para a equipe rubro-negra. O técnico elogiou o desempenho de alguns atletas e também o retorno de jogadores que voltaram a ganhar minutos em campo.

“Ressalto uma grande partida do Zé Marcos, do Ajul, do Zé Lucas, do Yago Felipe. Teve também o Matheus Alexandre, que voltou a jogar depois de um tempo e foi seguro. Acho que tem muita coisa boa e eu prefiro olhar sempre para o lado positivo”, analisou.

CLASSIFICAÇÃO FESTEJADA

Para o comandante rubro-negro, o avanço na competição precisa ser comemorado, principalmente pelo nível de dificuldade da Copa do Brasil, marcada por eliminações de equipes de divisões superiores.

“Eu gosto de olhar o copo cheio e valorizar a classificação. Ela é difícil. A gente vê times de Série B caindo pelo caminho. Então é preciso respeitar muito”, pontuou.

Roger também destacou a postura da Desportiva Ferroviária, que, segundo ele, encarou a partida como o jogo mais importante da temporada.

“A Desportiva jogava o jogo da vida deles no ano. É muito difícil quando você sabe que é a última oportunidade. Teve uma entrega respeitável, então é preciso valorizar o que foi feito. Temos que comemorar essa classificação”, afirmou.

O treinador ainda ressaltou que o Sport chegou a retomar o controle da partida após as alterações realizadas na segunda etapa, embora não tenha conseguido transformar a superioridade em gol.

“No primeiro tempo fomos muito superiores. Depois, quando fiz as trocas, a equipe voltou a dominar um pouco mais o jogo, mas infelizmente a bola não entrou”, comentou.

INVENCIBILIDADE

Por fim, Roger Silva destacou o momento da equipe, que soma oito jogos de invencibilidade desde sua chegada, e reforçou que o trabalho ainda está em processo de construção.

“Estou aqui há oito jogos, são oito partidas de invencibilidade. Estamos alcançando os objetivos. Claro que sempre pode ser melhor: jogar melhor, fazer mais gols, defender melhor. Mas estamos em um caminho de construção. Isso demanda tempo e trabalho”, concluiu.

VOLTA DA FINAL DO PERNAMBUCANO

Agora, o Sport volta suas atenções para a decisão do Campeonato Pernambucano. No domingo (8), o Leão enfrenta o Náutico, nos Aflitos, pelo jogo de volta da final estadual, após o empate por 3 a 3 na partida de ida, na Ilha do Retiro. O vencedor fica com o título.