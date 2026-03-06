Beto Lago: 'Com sofrimento, Sport avança. Na incompetência, Santa Cruz é eliminado'

Yago Felipe, do Sport, Willian Júnior, do Santa Cruz (Pedro Lorenzon/ SCR e Rafael Vieira/DP Foto)

No sofrimento

Com todo o drama possível, o Sport venceu a Desportiva nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil. O torcedor se preocupava com o jogo. Até por conta da mística rubro-negra na Copa do Brasil que parecia ter ficado em algum lugar do passado. Valendo R$ 1,5 milhão, o jogo pedia máxima atenção. Mas o técnico Roger Silva entrou claramente com a cabeça na final do Estadual de domingo. Escalou um time cheio de mudanças. O Leão teve mais posse e criou chances, mas esteve longe de jogar bem. Faltou coletivo e sobrou displicência individual. Aos 18, houve um pênalti claro, no toque de mão ignorado pela arbitragem. Sem VAR, o lance passou batido. Ainda assim, o maior problema foi o próprio desempenho rubro-negro. No segundo tempo, o roteiro seguiu: bola com o Sport e gols desperdiçados, quase sempre com Gustavo Coutinho. A Desportiva acertou o travessão e Thiago Couto começou a trabalhar. A ausência do VAR também ajudou o Leão, que poderia ter perdido o zagueiro Zé Marcos. Nos minutos finais, uma pressão sem eficiência. Fim de jogo, 0x0 e decisão nos pênaltis. Com drama, defesa de Thiago Couto e chute desperdiçado por Yuri Castilho, o Sport foi mais eficiente e garantiu a classificação. Um avanço culposo, pelo fraco futebol que foi apresentado em Cariacica. Entre quedas para equipes de menor investimento e atuações apáticas, o Sport vivia um divórcio técnico com o torneio, acumulando prejuízos financeiros e cicatrizes na confiança da arquibancada. Felizmente, ela foi fechada na noite de ontem. Mas a pergunta inevitável: se o Estadual escapar, Roger Silva seguirá no cargo? A sequência recente indica que ele não parece ter respostas para comandar o Sport na Série B.



"Felizes e satisfeitos", avalia Roger sobre classificação do Sport na Copa do Brasil

Eliminado nos pênaltis pelo Sousa, o Santa Cruz deu adeus à Copa do Brasil dentro da Arena de Pernambuco. Os quase dez mil tricolores que foram apoiar o time saíram mais preocupados do que frustrados, diante de outro futebol fraco apresentado pela equipe, e justamente na estreia do técnico Claudinei Oliveira. Trabalho não vai faltar para fazer o Tricolor competir na Série C.



Festejando o correto

Nas redes sociais, choveram posts comemorando o pagamento de salários de jogadores e funcionários, alguns até antes da data. Curioso. Quando era repórter, a notícia que sai nas páginas dos jornais era sempre sobre atraso. Agora, cumprir a obrigação básica virou motivo de celebração. No fim, os clubes estão apenas fazendo o que deveriam fazer. Nada além disso.

Simples, criativo e eficiente

No Paulistão, o marketing vem dando aula. No sorteio dos jogos de mata-mata, a moeda vira vitrine de uma grande rede varejista. Na primeira partida da final, a camisa do árbitro apareceu cheia de pontos brancos, como caspa. No intervalo, ele saiu com uma caixa de produtos e voltou para a segunda etapa com a camisa limpa. As marcas brilharam na TV para o País inteiro. Simples, criativo e eficiente.