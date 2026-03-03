diariodepernambuco.com.br
Sport
REFORÇO

Sport anuncia a contratação do meia Biel, ex-Brusque

O atleta já está integrado ao elenco rubro-negro e aguarda regularização para poder estrear no Leão

Gabriel Farias

Publicado: 03/03/2026 às 17:00

Meio-campista Biel, reforço do Sport/Igor Cysneiros/SCR

Meio-campista Biel, reforço do Sport (Igor Cysneiros/SCR)

O Sport anunciou a contratação do meio-campista Biel, de 23 anos, que chega ao Recife após passagem pelo Brusque. O contrato do atleta vai até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, em novembro.

Biel realizou exames clínicos no CT José de Andrade Médicis e já está integrado ao elenco comandado pelo técnico Roger Silva. Na atual temporada, o meia disputou dez partidas no Campeonato Catarinense, todas atuando 90 minutos. Marcou dois gols e distribuiu duas assistências. 

“Muito feliz em chegar ao Sport. Vestir esta camisa é uma grande honra e um grande orgulho. Não vai faltar dedicação e trabalho para poder fazer um grande ano e conquistar os nossos objetivos”, declarou o novo meio-campista leonino.

Carreira

Biel foi revelado no Coritiba e soma passagens por equipes como Novorizontino e Paysandu. Soma dois títulos do Campeonato Paranaense e uma Copa Verde, além de passagens na Seleção Brasileira Sub-17.

