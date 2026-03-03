Goleada não impede demissão: Flamengo 'imita' feito do Sport e troca técnico; entenda

Hugo Benjamin, técnico do Sport (Roberto Pereira/Acervo DP)

Em uma decisão que surpreendeu o futebol brasileiro, o Flamengo anunciou a demissão do técnico multicampeão Felipe Luis logo após uma goleada sobre o Madureira, no Maracanã, por 8 a 0. A medida inusitada chama atenção, já que no futebol é comum vitórias expressivas reforçarem a permanência de um treinador, e não o contrário. Porém, a decisão incomum faz lembrar um episódio similar vivido no futebol pernambucano pelo Sport, em 2001.

Na ocasião, o Leão da Ilha venceu o Central por 7 a 1, mas mesmo assim o técnico Hugo Benjamin foi dispensado pela diretoria rubro-negra. Assim como no Flamengo, a decisão surpreendeu pelo contexto: a goleada deveria ser um trunfo, e não um motivo para a saída do treinador.

Benjamin havia assumido o Sport após a demissão de Levir Culpi, quando a equipe estava na lanterna do Campeonato Pernambucano e acumulava derrotas na Copa do Nordeste e no 1º turno estadual. Apesar de reabilitar o time e classificá-lo para a Copa dos Campeões, sua passagem pelo clube terminou abruptamente após o triunfo histórico.

No caso do Flamengo, a diretoria ainda não detalhou os motivos que levaram à demissão de Felipe Luis, mas a decisão já gera debate entre especialistas e torcedores sobre a pressão e a cultura de “trocar de técnico”.

Enquanto o futebol vive situações inusitadas como essas, a lição parece clara: nem mesmo uma goleada pode garantir estabilidade no comando técnico de alguns clubes.

