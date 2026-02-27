Pedro Augusto tem rescisão com o Sport publicada no BID

Ainda sem jogar em 2026, o volante já estava fora dos planos do clube desde a pré-temporada

Pedro Augusto, volante do Sport ( Paulo Paiva/Sport Recife)

O volante Pedro Augusto teve a rescisão de contrato com o Sport oficialmente publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol, encerrando de vez sua passagem pela Ilha do Retiro.

A saída do jogador já era esperada. Desde o início de dezembro, quando o elenco rubro-negro se reapresentou para a pré-temporada, Pedro Augusto havia sido informado de que não fazia parte dos planos do clube para 2026. O volante, inclusive, não participou dos trabalhos iniciais, enquanto Sport e atleta buscavam um acordo financeiro que viabilizasse o desligamento.

Após cerca de três meses de negociações, as partes chegaram a um consenso, e o jogador obteve a liberação formal do Leão, ficando livre para assinar com qualquer outra equipe. Antes de desembarcar no Recife, Pedro Augusto havia rescindido contrato com o Fortaleza Esporte Clube, de onde chegou ao Sport em meados de 2025.

Contratado com expectativa de reforçar o meio-campo, o volante deixa a Ilha do Retiro oito meses após ser anunciado oficialmente. Mesmo com vínculo válido até dezembro deste ano, sua passagem foi curta. Ao todo, Pedro Augusto disputou 13 partidas com a camisa rubro-negra, sem registrar gols ou assistências. Apesar de ter terminado a temporada passada como titular, nunca chegou a ser unanimidade entre os torcedores.

Os detalhes financeiros do acordo ainda não foram divulgados pelo clube, mas a tendência é que o Sport oficialize os termos, como já ocorreu em outras rescisões recentes dentro do processo de readequação do elenco.

Outro caso

Enquanto encerra um capítulo, o Rubro-Negro tenta resolver outro. A diretoria segue em negociação para acertar a rescisão do meia português Sérgio Oliveira. Considerado um dos casos mais complexos da atual reformulação, o contrato do jogador de 33 anos possui cláusulas consideradas rígidas, o que tem dificultado um desfecho rápido. Desde janeiro, o Sport busca uma solução para viabilizar a saída do atleta.