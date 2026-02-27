Torcida do Náutico picha muros da Ilha do Retiro antes de clássico contra o Sport

Rivalidade: organizada do Náutico picha Ilha do Retiro e tensão cresce para final contra o Sport

Funcionários do Sport remove pichações de torcedores do Náutico (Reprodução)

Em meio à expectativa pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, integrantes da torcida organizada alvirrubra picharam, na madrugada desta sexta-feira (27), os muros da Ilha do Retiro, principal acesso da torcida rubro-negra. Entre as mensagens, uma se destacava: “Já chegamos no clássico”.

O episódio acontece em um contexto de mudança no protocolo de segurança do estadual, que agora permitirá a presença das duas torcidas nos jogos decisivos, medida que vem sendo avaliada com cautela pelos clubes e autoridades.

Funcionários do Sport já começaram a remover as pichações ainda na manhã desta sexta-feira. O clube teme que possíveis confrontos após a primeira partida possam comprometer a presença de torcedores rubro-negros no jogo da volta Náutico nos Aflitos.

Segurança reforçada

O clássico está marcado para domingo (29), às 18h, na Ilha do Retiro, e contará com um esquema especial de segurança. Ao todo, 985 policiais militares serão mobilizados em Recife e Região Metropolitana para garantir a realização do jogo com a presença de ambas as torcidas.

Reunião com torcidas

Na manhã desta sexta-feira, representantes das torcidas organizadas se reuniram com autoridades para definir pontos de escolta e alinhar o planejamento operacional. O objetivo é minimizar riscos de confrontos antes, durante e após a partida.

