Sócios do Sport relatam dificuldade para pagar mensalidades durante transição com a BaladApp

A reportagem do Diario de Pernambuco recebeu, nos últimos dias, contatos de sócios do Sport relatando dificuldades para efetuar o pagamento das mensalidades. Segundo os torcedores, desde janeiro o sistema não permite a quitação dos valores, o que tem gerado questionamentos sobre a entrada de recursos no caixa rubro-negro.

A situação está diretamente ligada a uma mudança na empresa responsável pela gestão do programa de sócios, bilheteria e controle de acesso à Ilha do Retiro. Em janeiro, o próprio Sport comunicou oficialmente que passava por um processo de transição interna, com a substituição do antigo fornecedor, a Imply, pela plataforma BaladApp.

O novo sistema, empresa que pertence ao cantor Gusttavo Lima, firmou contrato em 26 de novembro, ainda antes da eleição da atual presidência executiva. Segundo o clube, o acordo foi assinado sem o planejamento adequado, o que acabou impactando o cronograma de implementação.

Em nota divulgada anteriormente, o Sport informou que a plataforma da BaladApp já está no ar, mas ainda passa por ajustes técnicos e operacionais. Esse processo de parametrização é apontado como o motivo para a suspensão temporária do recebimento das mensalidades dos sócios.

Entre os associados, a principal preocupação é a ausência desses valores no orçamento do clube, especialmente em um período decisivo da temporada.

Procurado novamente pela reportagem após as novas queixas, o Sport reiterou o posicionamento divulgado em janeiro e reforçou que as novidades estão previstas para março. De acordo com o clube, será lançada uma nova campanha de sócios, acompanhada da consolidação definitiva do sistema em uma plataforma estruturada, com promessa de maior eficiência, segurança e qualidade tanto na gestão quanto no relacionamento com os torcedores.

Ainda segundo o Sport, enquanto o processo de transição não é concluído, os direitos dos sócios, proprietários de cadeiras e camarotes permanecem integralmente assegurados. O clube, até o momento, não está realizando o recebimento das mensalidades justamente por conta dos ajustes finais no novo sistema.