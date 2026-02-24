Sport divulga cronograma de venda e valores dos ingressos para a final contra o Náutico na Ilha do Retiro

O jogo de ida da decisão do Pernambucano ocorre neste domingo (1º), às 18h, e contará com as duas torcidas no estádio

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

Após a definição dos locais da final do Campeonato Pernambucano 2026, o Sport divulgou oficialmente, nesta terça-feira (24), o cronograma de venda e os valores dos ingressos para o duelo contra o Náutico na Ilha do Retiro. O jogo de ida da decisão ocorre neste domingo (1º), às 18h, e contará com as duas torcidas na casa rubro-negra.

O torcedor poderá adquirir o seu ingresso para a final através do site maiordonordeste.com.br. Para acessar o estádio, será obrigatório o cadastramento da biometria facial.

A comercialização das entradas respeitará a ordem de prioridade dos sócios leoninos. Já às 16h desta terça, o Sócio 87 poderá confirmar a sua presença no Clássico dos Clássicos. Às 20h, será a vez do Sócio Rubro-negro.

Na quarta-feira (25), os ingressos serão liberados para os sócios Leão e Leão de Todos, às 10h, e para a torcida visitante, às 12h. Os valores para os mandantes estão custando a partir de R$ 30, para sócios, e a partir de R$ 40 para não sócios.

As entradas para a torcida visitante, que ficará na Arquibancada Placar da Ilha do Retiro, estão custando R$ 100, com a meia-entrada custando R$ 50. Vale lembrar que a carga de ingressos para a torcida do Náutico será de 10% a 20%, definida pela FPF.

Valores dos ingressos:

Sócio

Cadeira Central: R$ 70

Cadeira Ampliação: R$ 60

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 30 (promocional até às 23h59 do dia 28)

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Assento Especial: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) / R$ 30 (promocional até às 23h59 do dia 28)

Proprietário de Cadeira/Camarote

Proprietário: Check-in

Sócio: R$ 70

Não sócio: R$ 140

Visitante

Arquibancada Placar: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

