Prata da casa, atacante Ruan Melo firma primeiro contrato com o Sport
O atleta de 16 anos disputou sua primeira Copinha neste ano e foi às redes; vínculo vai até 2028
Publicado: 23/02/2026 às 21:18
Ruan Melo, atacante do Sport (IGOR CYSNEIROS/SCR)
O Sport anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Ruan Melo, de 16 anos, um dos principais destaques recentes dos Leões da Base. O novo vínculo do jogador vai até 2028.
Recifense e no Sport desde os 12 anos, Ruan ganhou projeção nacional na Copinha 2026, ao marcar o gol que abriu o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, 3ª rodada da primeira fase.
O atacante acumula conquistas nas categorias de base. Campeão pernambucano sub-13 com gol na final diante do Náutico, voltou a ser protagonista no sub-15 ao balançar as redes na decisão contra o Retrô, em 2024. No mesmo ano, também levantou a Copa Pernambuco da categoria.
Em 2025, já no sub-17, conquistou a Copa Pernambuco e foi peça importante na campanha que levou o Sport às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Foram nove gols no primeiro ano na categoria. Em 2026, embora ainda tenha idade para o sub-17, Ruan foi promovido ao sub-20.
Executivo das categorias de base, Felipe Sitônio destacou o significado do novo contrato como símbolo do trabalho de formação e da identificação do atleta com o clube.
“O contrato do Ruan é a materialização de um caminho construído com trabalho, desempenho e identificação. Ele é um atleta da nossa casa, recifense, que entende o peso do Sport e vem entregando dentro de campo desde as primeiras categorias. A gente fica muito feliz em ver um jogador com esse perfil dar esse passo, porque reforça o que o Clube busca: formar, valorizar e projetar talentos com DNA rubro-negro”.
O próprio Ruan celebrou o momento. O atacante classificou a assinatura como a realização de um sonho, lembrando que chegou ao clube ainda criança e acumulou títulos e experiências marcantes com a camisa leonina.
“É um sonho assinar meu primeiro contrato profissional com o Sport. Eu cheguei aqui com 12 anos e vivi muita coisa com essa camisa, com títulos, finais e momentos marcantes. Vou seguir trabalhando muito para evoluir, aproveitar essa oportunidade no sub-20 e honrar o Clube que me formou e que eu tenho orgulho de representar”, projetou o atacante.
