"Acho a cobrança excessiva", diz técnico do Sport, Roger Silva, sobre goleiro Halls

Torcida do Sport voltou a criticar o goleiro Halls, mesmo com a vitória por 3 a 2 sobre o Retrô e a classificação para a final do Pernambucano

Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport, e o goleiro Halls (Igor Cysneiros/Sport Recife)

O Sport comemorou a classificação para a decisão do Campeonato Pernambucano, após a vitória por 3 a 2 sobre o Retrô neste sábado (21), na Ilha do Retiro. Porém, o Leão passou momentos de sufoco e mais uma vez o goleiro Halls foi criticado bastante pela torcida. Em vários momentos da partida, os rubro-negros vaiaram o arqueiro e pediram a entrada do reserva Thiago Couto.

As críticas aumentaram após o segundo gol da Fênix, marcado pelo lateral Luiz Henrique após rebote de Halls. O goleiro já tinha falhado nos duelos contra Maguary e Santa Cruz. O técnico Roger Silva, defensor do camisa 1, também foi xingado pela torcida.

Na coletiva após o jogo, o técnico Roger afirmou que acha excessiva a quantidade de críticas sobre o atual titular da meta rubro-negra. "Halls é um bom goleiro. Respeito todo tipo de opinião, mas não vi os gols ainda. Vou olhar o jogo com calma. Mas acho que existe uma cobrança excessiva. Halls é positivo no grupo, trabalha muito. Respeito o torcedor e vamos avaliar com mais calma, se tiver que dar chance ao Couto", disse o técnico do Sport.

Ainda na defesa a Halls, Roger Silva lembrou que Thiago Couto não estava disponível no começo da temporada. "É preciso equilibrar o critério para goleiro. Se Couto falhar, coloca o Adriano? Se ele falhar também, faço o que? E lembrando que quem começou fora (dos planos) foi Couto, que existia uma negociação para a sua saída do clube", finalizou Roger Silva.