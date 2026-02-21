Sport x Retrô: onde assistir, escalações e horário pela semifinal do Pernambucano

Segunda partida das semifinais acontece neste sábado (21), na Ilha do Retiro; Leão chega ao confronto em vantagem mínima

Sport x Retrô pela ida da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026 (Paulo Paiva/Sport Recife)

Passado o período carnavalesco, as atenções se voltam para o futebol pernambucano, que neste sábado (21) recebe o duelo entre Sport e Retrô, válido pela volta da semifinal do Estadual. A bola rola às 16h30, na Ilha do Retiro.

Quem chega em situação mais confortável é o Leão. Além de decidir em casa, diante da torcida, uma vaga na final, o Rubro-Negro ainda tem a vantagem construída no primeiro confronto. Para carimbar a quarta final consecutiva no Campeonato Pernambucano, basta ao Sport apenas um empate neste sábado. Já o Retrô precisa buscar a vitória a qualquer custo.

Se devolver o placar de 1 a 0 sofrido na ida, a Fênix leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença garante vaga direta na final para a equipe de Camaragibe.

No último encontro entre as equipes na Ilha do Retiro, o Sport levou a melhor. Pela primeira fase da atual edição do Estadual, os rubro-negros, com um time formado por atletas do sub-20, venceram o Retrô por 2 a 0.

SPORT

Sem se acomodar com a vantagem mínima construída na primeira partida, fora de casa, o elenco do Sport trabalhou forte no CT José de Andrade Médicis. Publicamente, o discurso é de concentração máxima para carimbar a vaga e avançar à última fase em busca do tetracampeonato estadual.

O técnico Roger Silva, que valorizou o resultado conquistado nos Aflitos, mas demonstrou insatisfação com alguns erros da equipe no duelo de ida, aproveitou a semana para corrigir os pontos que não o agradaram.

No entanto, o comandante ganhou uma nova dor de cabeça. Assim como na primeira partida, o treinador não deve contar com o lateral-esquerdo Felipinho, que segue tratando um problema muscular na coxa. Davi Gabriel, titular na ida, deve ser mantido na posição. Felipinho não participou do último treino antes da partida.

“Fizemos uma preparação com o professor Roger corrigindo detalhes e trabalhando bem para fazermos um jogo seguro. Sabemos que temos vantagem, mas entraremos firmes e concentrados no nosso objetivo, que é a classificação para a final”, comentou o zagueiro e capitão Ramon Menezes.

RETRÔ

O Retrô, comandado por Jamesson Andrade, também teve tempo para ajustar o que faltou no confronto de ida contra o Sport, quando desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem atuando como mandante.

A atuação da Fênix ficou abaixo do esperado, e a equipe precisará se impor na Ilha do Retiro se quiser conquistar o resultado necessário para disputar mais uma final de Campeonato Pernambucano.

Em relação à escalação, a principal dúvida está na lateral direita. David Junio, que sofreu lesão muscular na coxa, desfalcou o time no primeiro jogo da semifinal e segue como dúvida para o duelo deste sábado. Como alternativas, o Retrô conta com Yuri, titular nos Aflitos, além de Guilherme Paixão.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Davi Gabriel; Zé Gabriel, Yago Felipe e De Pena; Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

RETRÔ: Paulo Ricardo; Yuri (David Junio), Dankler, Rayan e Luiz Henrique; Kadi, Luiz Henrique Beserra, Radsley e Diego Guerra; Douglas Santos e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 16h30



Árbitro: Rodrigo Pereira (PE)



Assistentes: Humberto Martins (PE) e Fernando Antonio (PE)



4º Árbitro: Diego Fernando (PE)



VAR: José Woshington (PE)

Transmissão: GOAT e TVFPF