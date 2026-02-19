Sport x Retrô: confira a arbitragem da volta da semifinal do Pernambucano

Rodrigo Pereira será o árbitro principal; partida na Ilha do Retiro contará com VAR

Rodrigo Pereira foi o árbitro de Sport 2x0 Retrô, jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano 2026 (Rafael Melo/FPF)

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE) definiu, em audiência pública, a escala de arbitragem do jogo de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano entre Sport e Retrô. A partida acontece no sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro.

Rodrigo Pereira (Fifa) será o árbitro principal da partida. Ele será auxiliado por Humberto Martins e Fernando Antonio, enquanto Diego Fernando atuará como quarto árbitro. No comando do VAR estará José Woshington, com Francisco Chaves como AVAR, além de Erich Bandeira como observador do árbitro de vídeo.

Rodrigo Pereira, inclusive, já apitou um confronto entre as duas equipes nesta edição do Campeonato Pernambucano. Na primeira fase, também na Ilha do Retiro, ele esteve à frente do apito na vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Retrô. O confronto deste sábado definirá um dos finalistas do Campeonato Pernambucano 2026. O Leão joga por um empate para carimbar a classificação.

A Ceaf reforça que a definição da escala levou em consideração fatores como a fase da competição, o grau de complexidade e a importância do confronto, além da qualificação técnica, do condicionamento físico e do desempenho recente dos árbitros que compõem o quadro estadual.

Seguindo o regulamento aprovado em conselho técnico pelos clubes participantes, todos os jogos das fases eliminatórias do Estadual contam com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR), recurso que também estará presente na semifinal entre Sport e Retrô.

Escala de Arbitragem para Sport x Retrô (Volta da Semifinal)

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistente nº 1: Humberto Martins

Assistente nº 2: Fernando Antonio

4º Árbitro: Diego Fernando

VAR: José Woshington

AVAR: Francisco Chaves

Obs. VAR: Erich Bandeira

Inspetor de Arbitragem: Francisco Domingos



