Destaque do Sport no Pernambucano, Gustavo Maia prega "manter postura" na volta da semifinal

Autor do gol no jogo de ida contra o Retrô, o camisa 11 tem a melhor nota entre os atletas rubro-negros no Estadual

Gustavo Maia, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

A vantagem do Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano passou pelos pés de Gustavo Maia. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Retrô na ida, o camisa 11 vive seu momento mais consistente com a camisa rubro-negra e lidera os números individuais do Leão na competição.

Aos 25 anos, Maia é o jogador do Sport com a maior nota média no Sofascore neste Estadual: 7,72. É o terceiro melhor de toda a competição, atrás apenas de Dodô e Vinícius, do Náutico. Mais do que o gol decisivo no primeiro duelo da semifinal, os dados ajudam a explicar o impacto do atacante no modelo ofensivo da equipe. O Leão possui o segundo melhor ataque.

No Pernambucano 2026, Gustavo Maia balançou as redes duas vezes. Além do tento diante do Retrô, marcou na goleada por 5 a 0 sobre o Decisão, na quarta rodada, a primeira em que o time profissional foi a campo. Naquela partida, também contribuiu com assistência (a única até aqui no Estadual) e terminou com a melhor nota em campo: 8,6. Repetiu um bom desempenho na semifinal, agora com 8,2.

Apesar da vantagem construída na ida, o atacante mantém discurso de concentração para o confronto de volta, na Ilha do Retiro.

“Vamos para este segundo jogo com uma vitória nos primeiros 90 minutos e agora é manter o foco, ciente que somos muito fortes aqui com o apoio da nossa torcida. Entraremos buscando essa classificação”, afirmou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Mais números positivos do atleta

Os números reforçam a influência do atacante para além dos gols. Gustavo Maia é o segundo jogador da competição em passes decisivos por jogo, com média de 2,2 (atrás apenas de Dodô).

Outro ponto de destaque está no um contra um. Maia registra média de 3,6 dribles certos por partida, com 90% de aproveitamento.

A postura contra o Retrô, segundo ele, não será de administrar o resultado, mas de repetir a agressividade ofensiva apresentada nos jogos anteriores.

“Teremos que ter seriedade máxima, mas vamos manter a postura, buscar o ataque em nossa casa e também marcar forte, coletivamente. Entraremos em campo com o apoio do torcedor para lutar pela vitória novamente.”

Sport x Retrô

Após vencer o Retrô por 1 a 0 no primeiro confronto, nos Aflitos, o Sport recebe o adversário às 16h30 do sábado (21), na Ilha do Retiro, precisando apenas de um empate para garantir vaga na grande final. A Fênix precisa ao menos devolver o placar de ida para levar a decisão aos pênaltis.