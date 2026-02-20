Como funcionam os critérios de desempate no Campeonato Pernambucano 2026?

Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

As fases decisivas do Campeonato Pernambucano de 2026 prometem emoção até o último minuto. O regulamento do mata-mata estabelece critérios objetivos para definir os classificados, priorizando o saldo de gols no confronto e, em caso de igualdade, a disputa por pênaltis.

De acordo com as regras, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols no confronto. Em caso de vitória de times diferentes nos dois jogos, avança quem tiver vencido por uma diferença maior de gols

Se houver igualdade no placar agregado, a vaga será definida diretamente nas cobranças de pênaltis. O regulamento não prevê prorrogação nem utiliza o critério de gol qualificado fora de casa. A disputa por penalidades deve ser iniciada em até dez minutos após o encerramento da partida de volta.

Pelo regulamento do Campeonato Pernambucano de 2026, o cenário das semifinais coloca Náutico e Sport C em vantagem após as vitórias por 1 a 0 nos jogos de ida, garantindo às duas equipes a possibilidade de avançar à final com um simples empate na volta. Do outro lado, Santa Cruz e Retrô precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades, enquanto um triunfo por dois ou mais gols assegura a classificação direta no tempo normal.

