Como funcionam os critérios de desempate no Campeonato Pernambucano 2026?
Publicado: 20/02/2026 às 09:21
Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)
As fases decisivas do Campeonato Pernambucano de 2026 prometem emoção até o último minuto. O regulamento do mata-mata estabelece critérios objetivos para definir os classificados, priorizando o saldo de gols no confronto e, em caso de igualdade, a disputa por pênaltis.
Se houver igualdade no placar agregado, a vaga será definida diretamente nas cobranças de pênaltis. O regulamento não prevê prorrogação nem utiliza o critério de gol qualificado fora de casa. A disputa por penalidades deve ser iniciada em até dez minutos após o encerramento da partida de volta.
Pelo regulamento do Campeonato Pernambucano de 2026, o cenário das semifinais coloca Náutico e Sport C em vantagem após as vitórias por 1 a 0 nos jogos de ida, garantindo às duas equipes a possibilidade de avançar à final com um simples empate na volta. Do outro lado, Santa Cruz e Retrô precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades, enquanto um triunfo por dois ou mais gols assegura a classificação direta no tempo normal.