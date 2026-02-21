Semifinais do Pernambucano recebem campanha do Hemope e FPF por doação de sangue

Mascotes de Náutico, Santa Cruz e do Hemope (Divulgação)

A volta das semifinais do Campeonato Pernambucano vão ganhar uma importância além da disputa por vagas na final. Neste fim de semana, as arquibancadas da Ilha do Retiro e dos Aflitos também serão palco de uma mobilização solidária. A Fundação Hemope, em parceria com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), levará aos torcedores uma campanha de incentivo à doação de sangue durante os jogos.

A ação acontece no sábado (21), no confronto entre Sport e Retrô, e no domingo (22), quando Náutico e Santa Cruz se enfrentam pelo Clássico das Emoções. Durante as partidas, será exibida uma faixa institucional incentivando o público a se tornar doador e divulgando o DISQUE DOAÇÃO (0800 081 1535).

O objetivo da iniciativa é aproveitar a visibilidade dos confrontos decisivos para conscientizar sobre a importância da doação de sangue e ampliar o número de voluntários.

Segundo o Hemope, manter os estoques abastecidos é essencial para garantir atendimento a pacientes em situações de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos de saúde. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Dentro de campo, os jogos prometem emoção. Na Ilha, o Sport joga pelo empate após vencer o Retrô por 1 a 0 na ida. Já nos Aflitos, o Náutico tem a vantagem do empate diante do Santa Cruz, depois do triunfo por 1 a 0 no primeiro duelo. A expectativa de bom público nas duas partidas reforça o alcance da campanha, que aposta na força da mobilização das torcidas pernambucanas.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.