Náutico
PERNAMBUCANO

Semifinal entre Náutico e Santa Cruz terá comando de arbitragem Fifa; confira

Partida nos Aflitos define finalista do Campeonato Pernambucano 2026

Gabriel Farias

Publicado: 20/02/2026 às 16:49

Árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG)/Rafael Vieira/FPF

Ficou definida, pela Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE), a arbitragem do Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz. O duelo acontece no domingo (22), às 18h, no Estádio dos Aflitos, pela volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.

Para comandar a partida decisiva, foi escalado o árbitro FIFA Paulo Cesar Zanovelli (MG). Ele será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Pereira (TO), com Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) como quarta árbitra. No comando do VAR estará Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN), tendo Cleriston Clay Barreto Rios (SE) como AVAR e Erich Bandeira como observador do árbitro de vídeo.

O confronto vale vaga na final do Estadual e promete clima de decisão nos Aflitos. O Náutico joga pelo empate, já que venceu o duelo de ida por 1 a 0. Já o Santa Cruz precisa vencer. Caso o Tricolor devolva o placar mínimo, a disputa será definida nos pênaltis; se triunfar por dois ou mais gols de diferença, garante classificação direta à decisão.

Zanovelli tem histórico recente em jogos importantes no futebol pernambucano. Em 2025, ele apitou a volta da final do Campeonato Pernambucano vencida nos pênaltis pelo Sport sobre o Retrô. No mesmo ano, também esteve à frente de Náutico x Brusque, nos Aflitos, confronto que marcou o acesso do Timbu à Série B.

ESCALA DE ARBITRAGEM - NÁUTICO X SANTA CRUZ

ÁRBITRO: PAULO CESAR ZANOVELLI (FIFA-MG)

ASSISTENTE. 1: EDUARDO GONCALVES DA CRUZ (MASTER-MS)

ASSISTENTE 2: FABIO PEREIRA (MASTER-TO)

4º ÁRBITRO: THAYSLANE DE MELO (FIFA-SE)

VAR: PABLO RAMON GONCALVES (FIFA-RN)

AVAR: CLERISTON CLAY

