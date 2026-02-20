Semifinal entre Náutico e Santa Cruz terá comando de arbitragem Fifa; confira
Partida nos Aflitos define finalista do Campeonato Pernambucano 2026
Publicado: 20/02/2026 às 16:49
Árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG) (Rafael Vieira/FPF)
Ficou definida, pela Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE), a arbitragem do Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz. O duelo acontece no domingo (22), às 18h, no Estádio dos Aflitos, pela volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.
Para comandar a partida decisiva, foi escalado o árbitro FIFA Paulo Cesar Zanovelli (MG). Ele será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Pereira (TO), com Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) como quarta árbitra. No comando do VAR estará Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN), tendo Cleriston Clay Barreto Rios (SE) como AVAR e Erich Bandeira como observador do árbitro de vídeo.
O confronto vale vaga na final do Estadual e promete clima de decisão nos Aflitos. O Náutico joga pelo empate, já que venceu o duelo de ida por 1 a 0. Já o Santa Cruz precisa vencer. Caso o Tricolor devolva o placar mínimo, a disputa será definida nos pênaltis; se triunfar por dois ou mais gols de diferença, garante classificação direta à decisão.
Zanovelli tem histórico recente em jogos importantes no futebol pernambucano. Em 2025, ele apitou a volta da final do Campeonato Pernambucano vencida nos pênaltis pelo Sport sobre o Retrô. No mesmo ano, também esteve à frente de Náutico x Brusque, nos Aflitos, confronto que marcou o acesso do Timbu à Série B.
ESCALA DE ARBITRAGEM - NÁUTICO X SANTA CRUZ
ÁRBITRO: PAULO CESAR ZANOVELLI (FIFA-MG)
ASSISTENTE. 1: EDUARDO GONCALVES DA CRUZ (MASTER-MS)
ASSISTENTE 2: FABIO PEREIRA (MASTER-TO)
4º ÁRBITRO: THAYSLANE DE MELO (FIFA-SE)
VAR: PABLO RAMON GONCALVES (FIFA-RN)
AVAR: CLERISTON CLAY