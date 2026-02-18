Entre dúvidas e novidades, Sport pode ter mudanças na escalação para enfrentar o Retrô

Felipinho ainda não está descartado na lateral, enquanto De Pena pode ganhar primeira chance como titular

Elenco do Sport em treinamento na Ilha do Retiro (IGOR CYSNEIROS/SPORT RECIFE)

O Sport iniciou a preparação decisiva com foco total no duelo de volta contra o Retrô, válido pelas semifinais do Campeonato Pernambucano. A reapresentação do elenco aconteceu na última segunda-feira (16), dando início a uma semana cheia de trabalhos.

As atividades vêm sendo divididas entre o CT José de Andrade Médicis e a Ilha do Retiro, com o técnico Roger Silva aproveitando os dias livres no calendário para ajustar detalhes técnicos e táticos. Apesar da vantagem construída no primeiro duelo, o time ainda não está definido.

Mudanças na escalação não estão descartadas, especialmente no meio-campo. Uma das possibilidades é a entrada de Carlos de Pena entre os titulares. O uruguaio, de perfil mais criativo e com chegada ao ataque, pode ganhar a vaga de Pedro Martins e formar o setor ao lado de Zé Gabriel e Yago Felipe.

De Pena soma três partidas com a camisa rubro-negra neste Estadual - todas saindo do banco de reservas, justamente nos três compromissos mais recentes da equipe. Caso seja confirmado, será sua primeira vez iniciando uma partida sob o comando de Roger Silva.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Iury Castilho deve ser novidade

Outra possível novidade para o confronto é o atacante Iury Castilho. Recém-chegado, o jogador ainda não havia sequer figurado entre os relacionados no primeiro jogo contra o Retrô, por questões físicas.

Nos últimos treinamentos, no entanto, participou normalmente das atividades e pode aparecer como opção no banco de reservas para a decisão.

Ajustes na defesa: Benevenuto e Felipinho

No sistema defensivo, a tendência é de manutenção da dupla de zaga que iniciou a semifinal. Marcelo Benevenuto, que estreou com a camisa rubro-negra na partida de ida, deve seguir ao lado do capitão Ramon Menezes no miolo da defesa. Marcelo Ajul surge como alternativa imediata para o setor.

A principal incógnita está na lateral esquerda. Felipinho ainda não está 100% fisicamente após um leve desconforto muscular que o tirou do primeiro confronto.

O atleta teve dias de recuperação e segue sendo avaliado. Caso não reúna condições de treinar normalmente com o grupo nesta reta final de preparação, pode ser novamente substituído por Davi Gabriel, titular na ida. A presença de Felipinho no sábado ainda não está descartada.

Sport x Retrô

Com a vantagem mínima construída fora de casa, o Sport joga diante de sua torcida sabendo que o empate é suficiente para avançar. Do outro lado, o Retrô precisa ao menos devolver o 1 a 0 para levar a decisão aos pênaltis.

Após vencer o Retrô por 1 a 0 no primeiro confronto, nos Aflitos, o Leão recebe o adversário às 16h30 do sábado (21), na Estádio Ilha do Retiro, precisando apenas de um empate para garantir vaga na grande final. A Fênix precisa ao menos devolver o placar de ida para levar a decisão aos pênaltis.