Sport
Racismo

Sport repudia racismo sofrido por Vinícius Júnior em duelo da Champions League

Sport se posiciona sobre racismo sofrido por Vinícius Júnior, do Real Madrid, diante do Benfica

Paulo Mota

Publicado: 18/02/2026 às 13:21

Vinícius Júnior, do Real Madrid/Divulgação/SCR

Vinícius Júnior, do Real Madrid (Divulgação/SCR)

O Sport manifestou solidariedade ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, após o episódio de racismo ocorrido na partida da Champions League contra o Benfica, envolvendo o jogador Gianluca Prestianni.

“O Sport repudia com veemência o episódio de racismo sofrido por Vinícius Jr. na partida da Champions League diante do Benfica, que envolveu o jogador Gianluca Prestianni, e reafirma: racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade”, escreveu o clube em suas redes sociais.

A nota reforça a posição do Sport contra qualquer forma de discriminação, destacando a importância de um posicionamento firme no combate ao racismo, tanto nos campos de futebol quanto na sociedade em geral.

O caso reacende o debate sobre a persistência do racismo no futebol europeu, apesar das campanhas de conscientização e das punições aplicadas por entidades como a UEFA. Vinícius Júnior, que já foi alvo de outros episódios racistas em competições internacionais, recebeu apoio de companheiros de clube, adversários e organizações esportivas, reforçando a necessidade de medidas mais efetivas contra o preconceito.

