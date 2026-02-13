Sport encaminha saída de Fábio Matheus após pedido do jogador

Fábio Matheus, jogador do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Em entrevista coletiva após o confronto diante do Retrô, o técnico Roger Silva revelou que o volante Fábio Matheus pediu para deixar o Sport e não deve permanecer para o restante da temporada. Segundo o treinador, a decisão partiu do próprio atleta, que já teria comunicado oficialmente o desejo à diretoria rubro-negra.

“A princípio o que estou sabendo é que o Fábio quer sair. Isso é o que foi me passado, que o atleta e o seu agente já fizeram o contato e passaram que não querem permanecer e a gente vai respeitar a opção do atleta”, afirmou Roger.

Fábio Matheus soma 71 partidas com a camisa rubro-negra, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas. Na última temporada, esteve emprestado ao Novorizontino, onde disputou 39 jogos, balançou as redes uma vez e contribuiu com uma assistência.

“Desde o dia que cheguei, só fica no Sport quem quer ficar, quem entende que o momento é de reconstrução, de muito trabalho, muita humildade, e de pé no chão. O que foi passado para mim é que o atleta não permanece no clube”, completou o treinador do Leão.

O volante havia retornado recentemente aos treinos no Sport após negociação frustrada com o Remo, mas o cenário aponta agora para uma saída definitiva ou um novo empréstimo nos próximos dias, possivelmente acompanhado de renovação contratual.