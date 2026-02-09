Sport se posiciona contra adiamento das semifinais do Pernambucano e alega prejuízo ao planejamento

A exemplo do Náutico, o Sport também emitiu nota oficial com posicionamento contra a alteração

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Através de nota oficial, o Sport se posicionou contra um possível adiamento dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano de 2026. A exemplo do Náutico, o Leão da Ilha também adotou posicionamento contrário a uma alteração nas vésperas dos jogos.

O clube rubro-negro alegou que uma possível mudança traria prejuízos ao planejamento feito previamente após a primeira fase. O Sport também afirmou que a mudança ocasionaria um empilhamento de partidas decisivas e prejudicaria a operação dos jogos em questão.

O assunto ganhou força devido à indisponibilidade da Arena de Pernambuco para receber os jogos neste meio de semana, datas previamente marcadas para as semifinais do Estadual. Com o Santa Cruz com dificuldade de achar um local para mandar o seu jogo, surgiu a possibilidade de um adiamento dos jogos de ida para a quarta-feira seguinte, 18 de fevereiro.

Sendo confirmado o não adiantamento das partidas, o Sport deverá visitar o Retrô nesta quarta-feira (11) ou quinta-feira (12). Com a Arena descartada, a Fênix de Camaragibe tende a mandar o seu jogo novamente no estádio dos Aflitos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Confira nota oficial do Sport:

O Sport Club do Recife vem a público manifestar que é completamente contrário as possíveis alterações de datas das semifinais do Campeonato Pernambucano.

Já há dez dias, passada a primeira fase no Estadual, o elenco profissional rubro-negro segue o calendário definido de forma oficial, com um planejamento guiado com a premissa das datas dos jogos, estabelecidas desde o início.

Uma possível mudança iria prejudicar tal planejamento, no que toca tanto ao futebol, com possível empilhamento de partidas decisivas ao início de outras competições, e também na operação de jogos, que sempre envolve planejamento prévio, assim como previsibilidade de receita.

Reafirmamos nosso compromisso de entrar em campo durante esta semana, seguindo o fluxo normal acordado com os demais clubes na disputa.