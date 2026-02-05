Sport e Náutico se pronunciam sobre mudanças na Série B; veja como votaram no Conselho

Clubes detalham posicionamento sobre criação dos playoffs e paralisação durante a Copa do Mundo; novo formato passa a valer já em 2026

Bruno Becker, presidente do Náutico, e Matheus Souto Maior, presidente do Sport, durante reunião do Conselho Técnico da Série B, na sede da CBF (Rafael Ribeiro / CBF)

A reunião do Conselho Técnico da Série B, realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, alterou o formato de acesso da competição. Sport e Náutico participaram das discussões que culminaram na aprovação dos playoffs para definição das vagas à elite a partir desta temporada.

Pelo modelo aprovado, apenas o campeão e o vice garantem vaga direta na Série A. As outras duas vagas serão decididas em confrontos eliminatórios entre o 3º e o 6º colocados e o 4º e o 5º, em jogos de ida e volta, com mando da segunda partida para o time de melhor campanha.

Durante o encontro, foram apresentadas e debatidas três propostas de formato para a competição. A primeira previa a manutenção do modelo atual, com acesso direto para os quatro primeiros colocados. A segunda sugeria a realização de playoffs entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º. Já a terceira estabelecia playoff apenas entre o 4º e o 5º colocados.

SPORT

Em nota oficial, o Sport confirmou que votou contra a proposta de alteração do regulamento, defendendo a manutenção do formato tradicional, no qual os quatro primeiros colocados asseguravam o acesso de forma direta ao fim das 38 rodadas.

O Leão também se posicionou de forma contrária à decisão de não paralisar a competição durante o período da Copa do Mundo. Apesar da divergência, o clube ressaltou que respeita a decisão tomada pela maioria no Conselho Técnico, reforçando o compromisso com a transparência e a legitimidade do processo democrático.

NÁUTICO

O Náutico, por sua vez, detalhou como se deu sua participação no encontro. Inicialmente, o clube alvirrubro votou a favor da Proposta 01, que previa a manutenção do modelo tradicional, com definição dos acessos após as 38 rodadas e sem etapa adicional.

Após a rejeição dessa alternativa, a votação foi restrita às Propostas 02 e 03, ambas prevendo playoffs, com formatos distintos. Diante do novo cenário, o Timbu optou pela proposta que incluía os clubes do 3º ao 6º lugares na disputa pelas duas vagas restantes na Série A.

Além da discussão sobre o formato, também foi debatida a possibilidade de interrupção da Série B durante a Copa do Mundo. Diferentemente do Sport, o Náutico votou contra a paralisação, entendimento que acabou prevalecendo entre os participantes.

Para o presidente alvirrubro, Bruno Becker, o encontro também foi importante para solucionar impasses extracampo, especialmente em relação ao custeio logístico e às exigências do Fair Play Financeiro.

“O dilema maior era a questão dos dois blocos que se formaram na Série B, que eram Náutico e São Bernardo, e os demais 18 clubes, além da questão da logística. E a CBF trouxe uma saída inteligente, que fomenta a competição. Ou seja, não é uma decisão que deixa os clubes sem ter esse amparo. Mais uma vez, é uma situação em que todos ganham: a CBF ganha e o futebol ganha, porque tudo, no final, vai direcionar para essa questão da responsabilidade do gestor com o Fair Play financeiro”, afirmou.

