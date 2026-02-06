Sport acerta renovação de contrato do lateral-esquerdo Felipinho

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O lateral-esquerdo Felipinho teve o contrato renovado com o Sport por mais uma temporada. Inicialmente, o vínculo do defensor, de 29 anos, iria até o fim de 2026, mas, conforme já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, foi estendido até dezembro de 2027. O novo acordo também prevê ajuste salarial para o atleta.

Até aqui, em 2026, Felipinho disputou quatro jogos do Campeonato Pernambucano pelo Sport e soma um gol e uma assistência, sendo um dos destaques da equipe comandada por Roger Silva. Na posição, concorre com Davi Gabriel e com o jovem Rafinha, oriundo do sub-20 leonino.

Carreira

Em definitivo no Leão da Ilha desde 2024, o lateral vem de dois empréstimos no ano passado: primeiro ao Juventude e, depois, ao Criciúma. Emprestado ao Sport em 2023, vindo do Artsul-RJ, disputou 49 partidas, seu maior número em uma única temporada. No total, com a camisa rubro-negra, soma 98 jogos.

Natural de Itapetinga-BA, Felipinho iniciou a carreira no Atlético de Alagoinhas-BA e também passou por Bahia, Sampaio Corrêa e ABC.

