Yago Felipe é oficialmente apresentado pelo Sport e revela identificação antiga com o clube

Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport e Yago Felipe, novo meio-campista do Leão (Paulo Paiva/Sport )

Na última terça-feira (03), o Sport apresentou oficialmente o meio-campista Yago Felipe, de 31 anos, como novo reforço para a temporada. O meia que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Mirassol, assinou contrato com o Leão até 30 de novembro de 2026.



Nascido no Ceará, Yago chega à Ilha do Retiro após passagens vencedoras no futebol Brasileiro, o meio-campista é bicampeão carioca e catarinense, campeão baiano e da Copa do Nordeste. Além disso, nas últimas cinco temporadas, o atleta esteve presente em quatro campanhas de Libertadores, sempre apresentando futebol em nível de Série A.

Durante a apresentação, o jogador revelou que a relação com o Sport vem de muitos anos antes da assinatura do contrato. Segundo Yago, cada visita à Ilha do Retiro como adversário a torcida e ambiente do Leão despertava lembranças do seu início de carreira.

"A minha relação com o Sport vinha bem de antes, toda vez que vinha aqui na Ilha do Retiro, eu vinha jogar contra, passava um filme na minha cabeça, porque eu sou do interior do Ceará, sou nordestino e a primeira vez que sai de casa eu tinha 13 anos, fui fazer um teste no Rio de Janeiro. Eu fui sozinho, meus pais não puderam ir comigo, fiquei em um hotel e cheguei chorando, porque tava longe de todo mundo."

O meio-campista também relembrou um dos momentos mais marcantes da história do Sport, a final da Copa do Brasil de 2008, vencida pelo Leão da Ilha sobre o Corinthians. Segundo ele, esse jogo em especifico fez com que ele construísse uma grande identificação com o rubro-negro.

"Quando liguei a televisão, no dia 11 de junho de 2008, essa data é bem fresca na memória do torcedor do Sport, estava passando a final da Copa do Brasil entre Sport e Corinthians. Eu assisti aquele jogo e ficou marcado para mim, era isso que eu queria viver, tava no início de um sonho, de uma carreira e tinha que percorrer muito pela frente ainda. Mas aquela imagem da Ilha do Retiro, do Sport sendo campeão, mexeu muito comigo, e eu falei assim, um dia eu vou estar ali e vou ser campeão também."

Yago Felipe afirmou que o interesse em defender a camisa do Sport não é recente e que já houve outras tentativas no passado, mas acredita que agora era o momento certo.



"Sempre gostei e acompanhei o Sport, já tentei vir para cá outras vezes, mas sei que Deus tem o tempo certo para todas as coisas e meu tempo é hoje. Cheguei muito feliz e muito motivado. Tinham outras situações (propostas), mas eu não podia deixar passar essa oportunidade, por ser uma coisa que eu sempre busquei com muita vontade"

Mesmo sendo apresentando apenas na última terça-feira (03), o novo camisa sete rubro-negro já jogou três partidas pelo Sport. Sua estreia aconteceu na 5ª rodada do Campeonato Pernambucano, onde entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Vitória-PE. Em sequência, Yago foi titular no empate em 1 a 1 contra o Maguary e na vitória por 2 a 1 no Clássico das Multidões contra o Santa Cruz.