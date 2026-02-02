Sport encaminha venda do volante Rafael de Jesus, de 18 anos, a clube da Armênia

Destaque na Copinha, o atleta está a caminho do Aleshkert e já deixou o país para finalizar a transferência

Volante Rafael de Jesus em ação pelo Sport no Campeonato Pernambucano (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport encaminhou a venda do volante Rafael de Jesus, de 18 anos, para o Aleshkert, da Armênia, em uma negociação que pode alcançar 650 mil euros (cerca de R$ 4 milhões, na cotação atual). A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O Rubro-negro manterá 20% de taxa de vitrine caso o clube armênio cumpra todas as metas previstas em contrato. A negociação prevê um contrato de quatro anos para o atleta. Rafael, inclusive, já deixou o país para concluir os trâmites finais da transferência.

Destaque do Leão na Copinha 2026, Rafael de Jesus viveu a primeira participação na principal competição de base do país. Atuou como titular nos quatro jogos do Sport, marcou um gol logo na estreia, diante do Linense, e foi uma das principais peças da equipe. A campanha rubro-negra terminou na segunda fase, com eliminação nos pênaltis para o América-RN.

INÍCIO NO SPORT

Apesar da pouca idade, o volante já teve oportunidades no elenco profissional. Em 2026, entrou em campo em duas partidas pelo Campeonato Pernambucano, saindo do banco de reservas contra Retrô e Náutico.

Rafael de Jesus chegou ao Sport no ano passado, vindo do Vitória, e rapidamente se destacou nas categorias de base. Pelo Leão da Ilha, conquistou a MadCup, na Espanha, além da Copa Pernambuco e da Copa Recife de Futebol Júnior. No Sub-20, ainda alcançou as quartas de final da Copa do Brasil da categoria, sendo eliminado pelo Atlético-MG.

Com vínculo com o Sport até o fim de 2027, o jovem atleta valorizou-se no mercado e fortaleceu a posição do clube pernambucano na negociação. O acerto final entre as partes deve ser oficializado nos próximos dias, consolidando mais uma venda da base rubro-negra.