Enrico Ambrogini, ex-diretor do Sport, aciona o clube na Justiça e cobra mais de R$ 188 mil

Ex-diretor geral de futebol do Leão move ação por rescisão e reembolso de despesas feitas durante passagem pelo clube

Enrico Ambrogini, diretor geral de futebol do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Enrico Ambrogini, ex-diretor geral de futebol do Sport, ingressou com uma ação judicial contra o clube cobrando valores referentes à rescisão contratual e ao reembolso de despesas realizadas durante o período em que esteve à frente do departamento de futebol rubro-negro. O processo tramita na 31ª Vara Cível da Capital, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), e foi divulgado inicialmente pela LDSTV - Leões de Sampa, com confirmação do Diário de Pernambuco.

Na ação, Enrico cobra o montante de R$ 188.136,18. O valor engloba tanto a parcela referente à rescisão contratual quanto o pedido de ressarcimento de pagamentos feitos pelo ex-executivo enquanto prestava serviços ao Sport. A ação não corre em segredo de justiça e não há solicitação de liminar ou tutela antecipada por parte do autor.

De acordo com os autos, a quantia cobrada corresponde a 10% do valor total da rescisão contratual, fixada em R$ 300 mil, somada ao salário referente ao mês de dezembro. A magistrada responsável pelo caso também estipulou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida, percentual que pode ser reduzido pela metade caso o pagamento seja efetuado dentro do prazo estabelecido.

Em caso de inadimplência, o despacho autoriza a penhora e avaliação de bens suficientes para garantir a execução da dívida. O Sport poderá apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias.

Esta é mais uma ação judicial movida contra o Leão, que também enfrenta reclamações trabalhistas de jogadores como Romarinho, Pablo e Ignácio Ramírez.

Contratado em maio de 2025 pelo então presidente Yuri Romão para assumir o cargo de diretor geral do departamento de futebol, Enrico Ambrogini permaneceu no clube até dezembro, quando ocorreu a renúncia do ex-mandatário.