Roger ou Alexandre contra o Náutico: escolhido fará primeiro clássico no comando do Sport

Roger vive pré-temporada curta com o elenco principal, enquanto Alexandre Silva soma quatro pontos com a base no Estadual

Os técnicos Roger Silva, do time profissional do Sport, e Alexandre Silva, comandante da equipe Sub-20 (Paulo Paiva/Sport)

O Sport vive um cenário incomum às vésperas do primeiro Clássico dos Clássicos da temporada. Para o duelo diante do Náutico, neste domingo (18), às 18h, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, o clube rubro-negro ainda não dá pistas de qual equipe mandará a campo, e, por consequência, qual treinador estará à beira do gramado.

Entre Roger e Alexandre Silva, dois técnicos com perfis e momentos distintos, a única certeza é que qualquer que seja o escolhido fará seu primeiro clássico no futebol pernambucano.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

ROGER

Aos 41 anos, Roger Silva vive seu segundo capítulo com a camisa do Sport. Doze anos após defender o Leão como atacante, o treinador retorna agora para liderar a reconstrução do clube em 2026. Mas, apesar da identificação com a torcida e da experiência como jogador em Clássicos dos Clássicos, inclusive com gols e vitórias sobre o Náutico, Roger ainda não estreou oficialmente como técnico rubro-negro.

Vindo de uma pré-temporada curta, com menos de um mês para moldar o elenco profissional, o técnico só teve um teste até aqui: a derrota por 3 a 0 para o Botafogo-PB, em jogo-treino realizado no CT José de Andrade Médicis. Soma-se a isso a limitação do elenco disponível e o processo de observação dos atletas da base, que têm ganhado espaço pela necessidade do momento.

ALEXANDRE SILVA

Do outro lado da indefinição está Alexandre Silva, de 51 anos, comandante da equipe Sub-20, responsável pelos quatro pontos conquistados pelo Sport no Pernambucano nas duas primeiras rodadas. Sob seu comando, os jovens rubro-negros empataram com o Jaguar por 2 a 2 na estreia e venceram o Retrô por 2 a 0 na Ilha do Retiro, em atuação elogiada.

Caso seja novamente o escolhido para representar o clube no clássico, Alexandre viverá*seu primeiro duelo contra o Náutico e, ao mesmo tempo, terá a chance de assinar mais um capítulo marcante para a base leonina.

Desde o início da preparação para o Estadual, ele e Roger vêm trocando informações e alinhando decisões sobre o elenco, numa integração que pode pesar na definição final.

Base mantém chance real de ir ao clássico

A vitória sobre o Retrô reforçou, dentro do clube, a possibilidade de dar sequência à equipe Sub-20 no clássico deste domingo. Inicialmente escalados para apenas as duas primeiras partidas, os garotos mostraram consistência, competitividade e personalidade, abrindo caminho para uma discussão maior sobre sua permanência no Estadual enquanto o elenco profissional avança fisicamente.

Ao mesmo tempo, há a necessidade de ritmo e entrosamento para o grupo principal, que até agora só teve um teste prático.