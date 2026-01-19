Sport integra dez atletas do Sub-20 ao elenco profissional; confira lista

Jovens que se destacaram nas primeiras rodadas do Estadual passam a treinar com time comandado por Roger Silva às vésperas da estreia do profissional

Equipe Sub-20 do Sport em partida do Campeonato Pernambucano 2026 (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport está integrando dez atletas do Sub-20, que passam a treinar definitivamente com o elenco profissional a partir desta terça-feira (20), chefiado por Roger Silva. O movimento acontece após os três primeiros jogos do Campeonato Pernambucano terem sido disputados com os garotos.

A decisão ocorre às vésperas da estreia do time principal no Estadual, marcada para quarta-feira (21), às 19h, na Ilha do Retiro, contra o Decisão. A utilização do Sub-20 nas primeiras rodadas, de forma necessária, rendeu quatro pontos ao Sport em confrontos contra Jaguar, Retrô e Náutico. O desempenho, além de competitivo, revelou nomes que demonstraram maturidade e personalidade mesmo sob pressão, abrindo espaço para uma avaliação criteriosa por parte da comissão técnica do elenco profissional.

O goleiro Adriano, de 22 anos, que foi titular e nome que chamou atenção nas partidas contra Jaguar, Retrô e Náutico, já está integrado ao profissional há mais de um ano e permanece como peça importante na posição.



ZAGUEIROS

Entre os promovidos, Felype Gabriel e Patrick formaram a dupla titular de zaga nas três primeiras rodadas. Felype, de Ouricuri, já chegou ao clube com experiência profissional. Patrick, mineiro e no Sport desde 2021, estreou como profissional justamente na abertura do Pernambucano.

Eles se juntam ao mais jovem nome da lista: Caio Moura, de apenas 17 anos.

LATERAIS

O clube rubro-negro também definiu a promoção de dois laterais: Ítalo, pela direita, e Rafinha, pela esquerda. Ítalo, de Olinda, acumula títulos na base e convocação para a Seleção Sub-16. Rafinha, de 19 anos, foi captado do ABC em 2023 e se mostrou como um dos destaques no apoio ofensivo do Leão.



MEIO-CAMPISTAS

o meio-campo passa a contar com Dedé e Augusto Pucci. O primeiro, volante e recifense, tem formação desde o futsal rubro-negro e também possui passagem pela Seleção de Base. Pucci, captado do Vila Nova, atua como meio-campista e lateral-direito, demonstrando versatilidade na base do Sport.



ATACANTES

O setor ofensivo ganha Micael, Lipão e Felipinho. Micael, no clube há oito anos, marcou seu primeiro gol profissional contra o Retrô. Lipão, de 18 anos, é o artilheiro da equipe no Estadual com dois gols. Já Felipinho, natural de Santos, atua pelos lados e também já marcou no profissional.