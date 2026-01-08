diariodepernambuco.com.br
Sport
Luto

Morre Bruno Angeiras, ex-treinador de futebol feminino do Sport

Bruno comandou equipes de futsal e futebol feminino durante sua carreira

Lucas Valle

Publicado: 08/01/2026 às 12:37

Bruno Angeiras, ex-técnico do Sport Feminino /Divulgação

Bruno Angeiras, ex-técnico do Sport Feminino (Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (08), o ex-técnico de futebol feminino do Sport, Bruno Angeiras, faleceu. O velório acontecerá ainda hoje, às 14h30, no Memorial Vale da Saudade. O sepultamento está marcado para se iniciar, às 16h30.  

Durante sua carreira como técnico, Bruno comando o Sport Feminino, Vitória das Tabocas Feminino. Como técnico, Angeiras acumulou, o título de campeão pernambucano de 2011 com o Vitória e dois vice-campeonatos da Copa do Brasil. Bruno também foi técnico do Futsal Feminino do Sport e da Seleção Pernambucana de Futsal Feminino Sub 20 e Adulto.

Bruno tinha 67 anos e deixou um legado no futebol, principalmente nas equipes femininas que passou. Amigos e familia se despedem de Angeiras nesta quinta-feira (08), no Memorial Vale da Saudade, que fica localizado na Rua Alameda das Orquídeas, Nº 10 - Cruz de Rebouças/ Igarassu

