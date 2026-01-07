Léo Medrado: 'Vamos falar sério: não há favorito no Pernambucano de 2026'

Taça do Campeonato Pernambucano de 2025 (Rafael Vieira/ FPF)

Equilíbrio e sem favorito

Fomos estudar o futebol pernambucano nos últimos 50 anos. O Sport é o clube mais vitorioso. Conquistou 50% dos títulos estaduais, com 25 troféus. O Santa Cruz vem a seguir, com 14, o Náutico tem 9, e o Salgueiro aparece com um título, conquistado em 2020. Desde 1944, o Trio de Ferro do Recife não perdia um Campeonato Pernambucano — até a quebra recente dessa hegemonia.

A virada rubro-negra veio com o tempo. Entre 1976 e 1995, em um recorte de 20 anos, o Santa foi dominante, com 9 títulos, contra 8 do Sport e 3 do Náutico. Já nos últimos 30 anos, o Sport venceu 17 campeonatos, enquanto Santa e Náutico conquistaram 6 títulos cada.

Diante desses números, o Sport seria o favorito natural ao tetra? Não.

O Náutico entra forte na briga. Hélio dos Anjos foi claro ao falar em título e o clube contratou 11 reforços. O Santa Cruz também trouxe outros 11 jogadores, voltou a trabalhar antes dos rivais e aposta em entrosamento e conjunto — marcas deste início de temporada.

E o Retrô? Voltou ainda mais cedo que o Santa, chegou à final do Estadual passado, venceu o Sport na Ilha por 2×1 e só perdeu o título nos pênaltis. Com nomes como Radsley, Fernandinho e Wagner Love é também candidato ao título.

Já o Sport vive outro momento. Vinte jogadores saíram, apenas dois reforços chegaram até agora. O clube caiu da Série A para a B e o orçamento despencou cerca de 80%. Hoje, o Leão trabalha com três frentes:

– um time disputando a Copinha;

– outro treinando com os remanescentes da Série A e atletas que retornaram, como Gustavo Coutinho, Gustavo Maia, Felipinho, Barletta e Romarinho;

– e a base, que deve estrear já neste sábado contra o Jaguar.

Vamos falar sério: não há favorito.

São quatro forças reais — Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport — cada uma com virtudes, riscos e contextos distintos. O equilíbrio é total.

O campeonato agradece.

E você, torcedor… quem será o campeão?

Náutico: 50 jogos

São 38 jogos na Série B. Onze ou treze partidas no Campeonato Pernambucano.

O Estadual acontece de 9 de janeiro a 8 de março. A Segundona, de 21 de março a 28 de novembro.

Os alvirrubros estão confiantes. Após a saída da Série C, a pacificação política fortaleceu o clube. As metas estão bem definidas: conquistar o Campeonato Pernambucano e retornar à Primeira Divisão.

Luciano Leonídio vem realizando um bom trabalho no Departamento de Futebol. Fora de campo, cabe aos dirigentes acelerarem os processos para garantir as cotas de TV (aberta e fechada) e os recursos da Liga Forte.

Dentro das quatro linhas, que os Anjos — Hélio e Guilherme — mostrem a que vieram. Nelsinho e Eduardo Baptista trabalharam no Sport, mas em outros cargos. No Náutico, dois técnicos sem privilégios. Pai e filho. Vai dar certo?

Time definido… até amanhã!

Rokenedy, Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Robinho, Quirino e Renato. Três jogos-treinos. 1x0 Laguna; 7x1 S.C. Potiguar; 1x1 Muricy. Marcelo Cabo gostou. Uma alteração no centroavante. Ariel machucou. Quirino ficou. Mas, amanhã o time tricolor vai ter que jogar bola. Quem jogar mal…

Três finais! Acabou?

Nos últimos onze campeonatos (2015 à 2025), sete times da capital foram pra final. Salgueiro (3), Central (1) e o Retrô (3). Apenas o Salgueiro foi campeão. Das quatro últimas finais, o Retrô participou três: 2022, 2023 e 2025. Neste ano…leva?