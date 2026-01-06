Treinador do Náutico enfatiza força do elenco e indica equipe pronta para a temporada

Guilherme dos Anjos indicou que utilizará jogadores mais adaptados no começo de temporada do Náutico, mas elogiou alternativas do elenco

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Estreando na temporada nesta sexta-feira (9), Náutico vive reta final de pré-temporada para 2026. O Timbu entrará em campo pela primeira vez no ano quando receberá o Maguary, às 20h30, nos Aflitos, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Em entrevista coletiva, o técnico Guilherme dos Anjos indicou equipe pronta para estreia no Estadual e aproveitou para elogiar as alternativas de elenco que o clube terá após as contratações no mercado. O treinador revelou também que dará prioridade na utilização aos atletas mais adaptados, mas sem descartar os recém-chegados.

“Acho que a análise que precisamos fazer para início é realmente quem está melhor adaptado, tanto fisicamente quanto tecnicamente e taticamente. Naturalmente, os jogadores que estavam com a gente há mais tempo se adaptaram mais rápido. Agora, também temos condições de ter alguns atletas que estão adaptando de uma maneira muito positiva, um grande exemplo é o Dodô (meia)”, explanou Guilherme dos Anjos.

“Buscamos alternativas táticas dentro do mercado para isso, para poder propiciar para nós mesmo alternativas táticas diferentes daquilo que a gente vinha tendo o ano passado. Nós não estamos preocupados com 11 atletas, isso foi um grande diferencial da captação nossa de mercado. A gente vai poder ver uma equipe extremamente competitiva, independente de quem estiver lá dentro”, completou.

DM do Náutico para a estreia

O Náutico terá três baixas no elenco para o primeiro compromisso do ano. O meia-atacante Juninho, reforço recente, se recupera de uma lesão no joelho e só deverá retornar na reta final da primeira fase do Pernambucano.

Os defensores Fagner Alemão e Luiz Paulo também iniciarão a temporada como desfalques e ainda vivem fase de recuperação de graves lesões no joelho, ambas sofridas em 2025.

As demais 10 contratações oficializadas pelo Náutico devem estar aptas para estrear já nesta sexta-feira, assim como os remanescentes da última temporada.

