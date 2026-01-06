Sport confirma saída do goleiro Caíque França; confira detalhes da rescisão

O atleta de 30 anos deve ser anunciado como novo reforço do Guarani

Recife, PE, 20/07/2025 - SPORT X BOTAFOGO - Na tarde deste domingo(20), a equipe do Sport recebeu a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Caíque França. (Rafael Vieira)

O Sport comunicou, nesta terça-feira (6), por meio de nota, a saída do goleiro Caíque França, em rescisão "amigável". O atleta de 30 anos, já acertado com o Guarani, deve ser anunciado em breve pelo Bugre.

Caíque França aceitou parcelar os débitos remanescentes da temporada anterior, o que também representou uma economia de até 90% em relação a uma eventual ação judicial, assegurando previsibilidade financeira e segurança jurídica ao clube, que evitou a rescisão indireta do contrato e o pagamento de multa rescisória ao profissional.

O montante diz respeito ao saldo devedor de dois vencimentos de salário registrados na carteira de trabalho (CLT), além de quatro pagamentos referentes a direitos de imagem, décimo terceiro salário e férias.

PASSAGEM NO SPORT

Desde a chegada, em 2024, como goleiro do Sport, Caíque disputou 90 jogos, conquistou dois títulos estaduais (2024 e 2025) e um acesso à Série A pelo Leão (2024). Até boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, era tido como o goleiro titular do clube, mas, ao decorrer da Série A, acabou perdendo espaço em razão de atuações contestáveis, somadas à péssima fase do time rubro-negro, que terminou rebaixado.

Em busca de uma retomada na carreira, optou pelo projeto do Guarani no Campeonato Paulista e também na Série C desta temporada.

