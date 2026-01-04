Sport dá sequência na preparação e fará jogos-treino contra Serra Branca-PB e Botafogo-PB

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O Sport definiu mais uma etapa da preparação para a temporada de 2026. O elenco profissional rubro-negro realizará um jogo-treino no dia 10 de janeiro, sábado, às 10h30, no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, diante do Botafogo-PB. A atividade faz parte do planejamento da comissão técnica visando o início oficial do calendário, que terá Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil como principais desafios no primeiro semestre.

O teste contra a equipe paraibana servirá para ajustes físicos, táticos e de entrosamento do grupo, que passa por reformulação após a temporada anterior. A comissão técnica utiliza a pré-temporada para observar atletas, testar formações e ganhar ritmo competitivo antes da estreia nas competições oficiais.

Seguindo um planejamento semelhante, o time Sub-20 do Sport também terá compromisso preparatório. A equipe, que será responsável pela estreia no Campeonato Pernambucano, enfrentará o Serra Branca-PB em jogo-treino marcado para a próxima terça-feira (6), às 15h30, também no CT. Os jovens rubro-negros entram em campo no Estadual no próprio dia 10, diante do Jaguar, na Arena de Pernambuco.

Assim como ocorreu na temporada passada, o Sport optou por iniciar o Campeonato Pernambucano com atletas da base. Em 2025, a equipe utilizou jovens nas três primeiras rodadas e acumulou três empates. Para 2026, a decisão foi tomada em razão da ausência de peças no elenco principal durante a pré-temporada e do processo de reformulação do grupo profissional.

Chefiado pelo técnico Roger Silva, o elenco do Sport vem realizando trabalhos na academia e, em seguida, no campo, onde faz atividades com bola.

De acordo com o auxiliar técnico Renato Gheller, a ideia é implementar um novo modelo de jogo, alinhando com o trabalho da preparação física.