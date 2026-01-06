Sport inicia processo de revitalização do gramado da Ilha do Retiro e CT

O Sport estreia na Ilha do Retiro contra o Retrô, no dia 14 de janeiro, pela 2ª rodada do Pernambucano

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

O Sport deu início ao processo de revitalização dos gramados da Ilha do Retiro e do Centro de Treinamento para o ano de 2026. A ação acontece em um momento estratégico da temporada, onde o clube já prepara o solo para a intensidade da temporada.

O Leão da Ilha estreia em casa no próximo dia 14, onde enfrenta o Retrô pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida é a primeira de muitas que vem pela frente, em janeiro, o Sport tem pelo menos mais três confrontos dentro de casa, sendo eles contra: Decisão, dia 21; Vitória-PE, dia 24; e Santa Cruz, no dia 1° de fevereiro.

De acordo com Carlos Vagetti, gerente de Operações do Sport, o processo será fundamental para que o gramado tenha qualidade durante todas as partidas, mesmo com o número intenso de jogos que serão disputados no estádio e a grande quantidade de treinos que serão realizados no CT.

"A gente ta preparando a nossa casa para a estreia em 2026 no próximo dia 14, estamos fazendo a revitalização do gramado, um processo muito importante para o gramado aguentar as demandas do ano. Um ano que vai ser muito desafiador e muito importante para nós", afirmou o Gerente de Operações.

A grande exigência sobre o gramado da Ilha se deve a quantidade de competições que o Sport disputará em 2026. O estádio receberá partidas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro, o que aumenta a necessidade de um campo em alto nível para se ter bons resultados dentro de casa.

Carlos Vagetti detalhou o processo que será realizado no gramado da Ilha, explicando as etapas técnicas da revitalização e sobre os ajustes progressivos que serão feitos até atingir o padrão ideal para a melhor utilização possível nos treinamentos e partidas.

"A gente começa esse processo com um corte vertical, que é um corte que vai cortar a grama pela raiz para fazer ela nascer de novo, ainda mais verde, ainda mais forte. Depois, uma descompactação do solo, que é um processo de abrir pequenos furos na areia para que essa grama possa ocupar o espaço criado", disse Carlos.

"Na sequência, a gente vem com cortes progressivamente mais baixos, até que a gente chegue a uma altura ideal para a prática do futebol, algo em torno de 19 e 22 milímetros para que nosso time possa ter o melhor desempenho possível dentro de casa e conseguir muitas vitórias", completou.