Atacante Carlos Alberto será novamente emprestado pelo Sport em 2026

O atleta de 23 anos não correspondeu ao alto investimento feito e segue fora dos planos do Sport

Jogador do Sport, Carlos Alberto (Rafael Vieira)

Apesar da mudança na gestão, o atacante Carlos Alberto segue não fazendo parte dos planos do Sport. O atleta de 23 anos não correspondeu ao alto investimento feito em sua contratação e será novamente emprestado pelo Leão da Ilha em 2026. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Após desempenho abaixo desde a sua chegada no começo de 2025, Carlos Alberto já foi emprestado ao Cuiabá para a sequência da temporada. Jogando a Série B pelo Dourado, o atacante realizou 23 jogos e marcou cinco gols. Agora, staff do atleta e o Sport trabalham para achar um novo destino para o atacante na próxima temporada.

Comprado por R$ 15 milhões, sendo uma das contratações mais caras da história do rubro-negro pernambucano, Carlos Alberto colecionou atuações frustrantes e deixou de fazer parte dos planos após 25 jogos realizados, com três gols marcados e duas assistências distribuídas.

Revelado na base do América-MG, o atacante colecionou passagens por Botafogo e RWDM Brussels, da Bélgica, antes de chegar à Ilha do Retiro.

