Santa Cruz tem duas baixas confirmadas para jogo-treino desta terça-feira (23)

Jogador do Santa Cruz, Pedro Henrique (Rafael Vieira)

O Santa Cruz segue em ritmo intenso de pré-temporada e entra em campo na próxima terça-feira (23), contra o Santa Cruz-RN para mais um jogo-treino. A partida acontece com boa parte do elenco disponível para teste, porém com algumas baixas confirmadas.

Para o confronto, apenas dois jogadores não estarão à disposição. O volantee o lateral-esquerdoseguem no Departamento Médico e não participam do amistoso. Os demais atletas do elenco estão liberados e devem ser aproveitados na partida.

A partida será o segundo jogo-treino do Tricolor visando a temporada de 2026. No dia 13 de dezembro, a Cobra Coral venceu o Laguna-RN por 1 a 0, com gol do atacante Robinho. Além dos dois duelos, a diretoria havia reservado o dia 30 de dezembro para outro teste da pré-temporada contra o Amazonas, porém o time do norte do país desistiu da partida. Mesmo assim, a diretoria mantém a data reservada e busca um novo adversário.

TEMPORADA 2026

A estreia do Santa Cruz na temporada de 2026 acontece no dia 8 de janeiro, onde enfrenta o Defensa y Justicia, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em partida válida pela Vitória Cup. Já no Pernambucano, o Tricolor do Arruda tem seu primeiro desafio no dia 11 de janeiro (domingo), às 17h, na Arena, contra o Decisão

Reforços anunciados

Goleiro: Gabriel Souza;

Zagueiro: Ianson;

Laterais: Alex Ruan e Pedro Costa;

Meio-campistas: Andrey e Patrick Allan;

Atacantes: Robinho, Vitinho e Quirino.