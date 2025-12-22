Sport acerta com Roger Silva para ser o treinador da nova gestão

O ex-jogador do Sport volta ao time em nova função, 12 anos após sua última partida pelo clube

Roger Silva, ex-jogador do Sport (Wilson Vieira/ Londrina )

O Sport acertou a contratação de Roger Silva como novo treinador para a temporada 2026. Ex-jogador do Leão da Ilha, o técnico chega para assumir o comando do Rubro-negro após passagem recente pelo Londrina, onde conquistou o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada pelo jornalista Antônio Gabriel na manhã desta segunda-feira (22). Segundo ele, a negociação foi fechada e com expectativa de que Roger se apresente ao clube ainda nesta semana. O contrato será válido por um ano, e o Sport irá pagar umadeao Londrina para liberar o treinador.

Neste ano, completaram-se quatro anos da aposentadoria de Roger como jogador, que aconteceu em 2021 na Inter de Limeira. No mesmo ano que deixou os gramados como jogador, Roger iniciou a carreira como treinador, também na Inter de Limeira. Desde então, somou passagens por Pouso Alegre-MG, Manaus e Primavera-SP, até chegar ao Athletic-MG e conseguir o acesso à Série B, em 2024, em seu trabalho mais longevo da carreira.

Já em 2025, o técnico comandou o Athletic-MG na Série B e após ser demitido do cargo, assumiu o Londrina na Série C, onde novamente conseguiu o acesso da terceira para a segunda divisão do Brasileiro. Na temporada, Roger comandou as duas equipes em 41 partidas, somando 16 vitórias, nove empates e 16 derrotas.

Roger será um técnico de identificação com o torcedor do Sport. O ex-atacante rubro-negro defendeu o Leão em duas passagens: em 2008, quando fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, e em 2013, quando foi vice-campeão pernambucano.

Mercado

Antes da definição do novo nome, o clube viveu um período de especulações no mercado. Com a chegada do novo presidente, Matheus Souto Maior, o nome de Léo Condé chegou até a ser confirmado no comando rubro-negro. No entanto, o próprio treinador desmentiu qualquer negociação com o Sport e encerrou rapidamente a especulação. Outro nome que também foi analisado pela diretoria foi o de Eduardo Baptista, ex-técnico do clube, mas sem avanços na negociação.