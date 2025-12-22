Sport marca data de reapresentação do elenco visando a temporada 2026

Ainda sem treinador, o Sport confirmou que o grupo de atletas irá se reapresentar no dia 28 deste mês. Estreia em 2026 será no dia 10/01

Elenco do Sport ainda sofre com indefinições. (Paulo Paiva/SCR)

Após um ano turbulento, o Sport começa a organizar o calendário visando a temporada de 2026. Com o novo presidente eleito no último dia 15, o Leão marcou a reapresentação do elenco para o dia 28 deste mês. Apesar do tempo curto de trabalho, o elenco leonino deve contar com cerca de 15 atletas que estão voltando de empréstimos de outros clubes, como é o caso do goleiro Thiago Couto, do lateral-esquerdo Felipinho e do atacante Gustavo Coutinho, por exemplo. (Confira a lista completa abaixo)

Dos remanescentes, a expectativa é pela presença de algumas peças consideradas fora da realidade financeira do clube, como os meias Lucas Lima e Sérgio Oliveira. Lucas já se mostrou disposto a conversar sobre uma redução salarial. O grande problema é com o português, que recebe cerca de R$ 900 mil por mês (entre salário e aditivos). A direção leonina já antecipou que vai conversar sobre uma redução drástica com Sérgio Oliveira ou terá que tomar outras medidas para resolver a situação.

Com a reapresentação marcada para o dia 28 deste mês, elenco do Sport terá pouco tempo para se preparar. Isso porque a estreia na temporada 2026 está marcada para o dia 10 de janeiro (sábado), contra o Jaguar, às 17h, em jogo que deve acontecer na Arena de Pernambuco.



ATLETAS QUE RETORNAM DE EMPRÉSTIMO/CONTRATO

Thiago Couto (goleiro): até o fim de 2027;

Chico (zagueiro): até o fim de 2026;

Marcelo Ajul (zagueiro): até o fim de 2027;

Victor Gabriel (zagueiro): até o fim de 2027;

Felipinho (lateral-esquerdo): até o fim de 2026;

Ewerthon (lateral-direito): até o fim de 2026;

Lucas André (volante): até o fim de 2026;

Pedro Martins (volante): até o fim de 2026;

Luciano (volante): até o fim de 2027;

Fábio Matheus (volante): até o fim de 2026;

Fabricio Domínguez (volante): até o fim de 2027;

Gustavo Maia (meia): até o fim de 2026;

Dieguinho (atacante): até maio de 2027

Gustavo Coutinho (atacante): até o fim de 2028;

Carlos Alberto (atacante): até o fim de 2028.

