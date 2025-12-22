Sport marca data de reapresentação do elenco visando a temporada 2026
Ainda sem treinador, o Sport confirmou que o grupo de atletas irá se reapresentar no dia 28 deste mês. Estreia em 2026 será no dia 10/01
Publicado: 22/12/2025 às 11:52
Elenco do Sport ainda sofre com indefinições. (Paulo Paiva/SCR)
Após um ano turbulento, o Sport começa a organizar o calendário visando a temporada de 2026. Com o novo presidente eleito no último dia 15, o Leão marcou a reapresentação do elenco para o dia 28 deste mês. Apesar do tempo curto de trabalho, o elenco leonino deve contar com cerca de 15 atletas que estão voltando de empréstimos de outros clubes, como é o caso do goleiro Thiago Couto, do lateral-esquerdo Felipinho e do atacante Gustavo Coutinho, por exemplo. (Confira a lista completa abaixo)
Dos remanescentes, a expectativa é pela presença de algumas peças consideradas fora da realidade financeira do clube, como os meias Lucas Lima e Sérgio Oliveira. Lucas já se mostrou disposto a conversar sobre uma redução salarial. O grande problema é com o português, que recebe cerca de R$ 900 mil por mês (entre salário e aditivos). A direção leonina já antecipou que vai conversar sobre uma redução drástica com Sérgio Oliveira ou terá que tomar outras medidas para resolver a situação.
Com a reapresentação marcada para o dia 28 deste mês, elenco do Sport terá pouco tempo para se preparar. Isso porque a estreia na temporada 2026 está marcada para o dia 10 de janeiro (sábado), contra o Jaguar, às 17h, em jogo que deve acontecer na Arena de Pernambuco.
ATLETAS QUE RETORNAM DE EMPRÉSTIMO/CONTRATO
Thiago Couto (goleiro): até o fim de 2027;
Chico (zagueiro): até o fim de 2026;
Marcelo Ajul (zagueiro): até o fim de 2027;
Victor Gabriel (zagueiro): até o fim de 2027;
Felipinho (lateral-esquerdo): até o fim de 2026;
Ewerthon (lateral-direito): até o fim de 2026;
Lucas André (volante): até o fim de 2026;
Pedro Martins (volante): até o fim de 2026;
Luciano (volante): até o fim de 2027;
Fábio Matheus (volante): até o fim de 2026;
Fabricio Domínguez (volante): até o fim de 2027;
Gustavo Maia (meia): até o fim de 2026;
Dieguinho (atacante): até maio de 2027
Gustavo Coutinho (atacante): até o fim de 2028;
Carlos Alberto (atacante): até o fim de 2028.