Sport oficializa Felipe Ximenes como novo CEO do clube

O anúncio foi feito neste domingo (21) e o profissional falou pela primeira vez após o acerto com o Sport

Felipe Ximenes, novo CEO do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport oficializou neste domingo (21) a contratação de Felipe Ximenes, novo CEO do clube. O profissional conta com mais de 30 anos de experiência e chega ao Leão da Ilha para assumir o papel na gestão esportiva visando a temporada de 2026.

Felipe Ximenes estava no Joinville, onde trabalhou por 18 meses, antes de acertar com os rubro-negros. O gestor também acumula passagens por Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, Santos, Coritiba e Avaí.

O profissional, aliás, já estava no Recife há alguns dias e esteve presente na posse do novo presidente Matheus Souto Maior na última sexta-feira (19).

Ximenes, através do próprio clube, falou pela primeira vez após o seu acerto com o Sport. “O mais importante na chegada em um clube é ter a humildade de compreender o pequeno tamanho que você tem diante da grandeza de uma instituição com mais de 120 anos de história.”, disse o novo CEO do Sport.

“Ter também a consciência do momento histórico atual, de desafios, de retomada de caminhos, e, principalmente a confiança, de que eu tenho condições, de juntamente com toda a nossa equipe de gestão, poder gerenciar a operação diária do Clube, fundamentando um trabalho sério e profissional dentro das pastas do clube, como, por exemplo, o administrativo, financeiro, marketing, o jurídico, e de uma forma muito integrada, atuar visando dar um rumo para que possamos voltar a recolocar o Sport em lugar de destaque no Brasil, de modo consistente e duradouro”, completou.