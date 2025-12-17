Léo Medrado: 'Matheus Souto mostrou coragem ao enfrentar um grupo forte e experiente'

Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport )

Maior, Souto…

Matheus Souto Maior mostrou coragem ao enfrentar um grupo forte e experiente. De uma participação quase inesperada, surgiu como candidato a uma cadeira de enorme responsabilidade. Perguntei a alguns amigos sobre sua idade — ninguém sabia. Tarcys Michel buscou a informação com Ricardo Sá Leitão: 47 anos. Quase metade da idade do seu concorrente, Branquinho (80).

Em menos de um mês, Souto foi para a disputa. Falou sobre o Sport, sua relação com o clube e quais seriam os pilares para reconstruir o planejamento. Organizou uma equipe, chamou aliados e apareceu para a cena. Talvez (uma vez recente no Traíras) eu tenha conversado nos estádios com ele, mas é fato: Matheus cresceu. Observou os bastidores pelo retrovisor, acelerou e montou sua plataforma. Explicou como pretende estruturar os setores, defender a profissionalização, adotar executivos remunerados, criar gestores técnicos em todas as áreas do futebol e reorganizar administrativamente o clube.

Nas entrevistas, pregou união. Citou nomes com quem gostaria de trabalhar: Marcus Vinícius, Júlio Rondinelli e Alexandre Fagnello. Para o comando técnico, o alvo é Léo Condé. O que o levou ao protagonismo foram as bases do projeto: coerência, firmeza, consistência, organização e resistência.

Agora, cuidado! Você acreditou no próprio potencial e colocou seu objetivo na mesa. A torcida rubronegra espera ações. Espera trabalho sério, honestidade e transparência — especialmente com o torcedor que vive o clube no dia a dia. Não deixe os “marginais desorganizados” entrarem no clube.

Torço para uma gestão responsável, sólida e marcante. Não decepcione. Trabalhe, lidere e faça o Sport, literalmente, “a razão para viver”.

O Náutico voltou ao trabalho. Um novo time está sendo montado com vários reforços, mas dois desfalques chamaram a atenção: Sam e Paulo Sérgio. Paulo alegou que faltou à reapresentação por causa da formatura da filha (sessenta dias de férias?!). Disse que volta hoje. E Sam? Justo no dia da apresentação, postou foto com a camisa do Criciúma. A diretoria ficou “fula” e o presidente deve falar sobre isso ainda hoje.

Temos um time

No sábado, o Santa venceu o Laguna-RN no jogo-treino. A torcida queria acompanhar, mas a direção só vai liberar o acesso dos tricolores na Vitória Cup, na Arena de Pernambuco. Mas você queria, ao menos, a escalação. Então, vamos lá: Rokenedy; Pedro Costa, Ianson, Eurico e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Renato, Adriel e Robinho.

Quem vai vencer?

Hoje, às 14h, PSG x Flamengo, no Catar, pela Copa Intercontinental. Às 21h30, Corinthians x Vasco, em São Paulo, pela Copa do Brasil. O PSG é favorito? Pelo que fez contra a Inter de Milão — um 5x0 irretocável —, sim. Mas, se o Flamengo jogar tudo o que pode, pode surpreender.