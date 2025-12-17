Lateral Ewerthon notifica o Sport na justiça sobre salários atrasados

Ewerthon não atua com as cores rubro-negras desde 2023, quando não alcançou o acesso com a equipe rubro-negra

Ewerthon, lateral que pertence ao Sport ( Rafael Bandeira/SCR)

O Sport segue com problemas para a próxima temporada, dessa vez, devido a parte dos salários atrasados de 2025. O lateral Ewerthon, que pertence ao Sport e estava emprestado ao Juventude, notificou o Leão da Ilha na justiça, referente as dividas financeiras do clube.

Segundo informação do jornalista Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, o lateral do Sport, Ewerthon, notificou o Sport na justiça por valores em aberto com o clube. A divida é referente a parte dos salários que deveriam ser repassados pelo clube, em meio ao empréstimo do lateral ao Juventude.

O acordo feito entre Sport e Juventude pelo empréstimo de Ewerthon, foi que os salários do atleta seriam pagos pelo Leão da Ilha, com o time gaúcho restituindo o pernambucano. O pagamento do Juventude estava sendo realizado, porém o Sport não estava repassando ao jogador.

O lateral revelado pelo Sport em 2018, está no Juventude desde 2024, quando foi emprestado pelo Sport para ganhar rodagem. Pelo time gaúcho, Ewerthon realizou 57 jogos, onde marcou dois gols e distribuiu duas assistências.



