diariodepernambuco.com.br
Sport
Ewerton

Lateral Ewerthon notifica o Sport na justiça sobre salários atrasados

Ewerthon não atua com as cores rubro-negras desde 2023, quando não alcançou o acesso com a equipe rubro-negra

Lucas Valle

Publicado: 17/12/2025 às 12:25

Seguir no Google News Seguir

Ewerthon, lateral que pertence ao Sport/ Rafael Bandeira/SCR

Ewerthon, lateral que pertence ao Sport ( Rafael Bandeira/SCR)

O Sport segue com problemas para a próxima temporada, dessa vez, devido a parte dos salários atrasados de 2025. O lateral Ewerthon, que pertence ao Sport e estava emprestado ao Juventude, notificou o Leão da Ilha na justiça, referente as dividas financeiras do clube.

Veja também:
Segundo informação do jornalista Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, o lateral do Sport, Ewerthon, notificou o Sport na justiça por valores em aberto com o clube. A divida é referente a parte dos salários que deveriam ser repassados pelo clube, em meio ao empréstimo do lateral ao Juventude. 

O acordo feito entre Sport e Juventude pelo empréstimo de Ewerthon, foi que os salários do atleta seriam pagos pelo Leão da Ilha, com o time gaúcho restituindo o pernambucano. O pagamento do Juventude estava sendo realizado, porém o Sport não estava repassando ao jogador.

O lateral revelado pelo Sport em 2018, está no Juventude desde 2024, quando foi emprestado pelo Sport para ganhar rodagem. Pelo time gaúcho, Ewerthon realizou 57 jogos, onde marcou dois gols e distribuiu duas assistências. 


Ewerthon , Juventude , lateral , Sport
Mais de Sport

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP