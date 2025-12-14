Obras do primeiro andar da sede do Sport são retomadas na Ilha do Retiro

Obra da sede da Ilha do Retiro, estádio do Sport (Geraldo Rodrigues/ SCR)

O Sport retomou, no sábado (13), as obras do primeiro andar da sede social da Ilha do Retiro e recebeu uma nova remessa de treliças metálicas, estruturas fundamentais para a sustentação do teto do espaço. Ao todo, já são 12 unidades entregues, cada uma com aproximadamente 900 quilos.

O clube aguarda a chegada das demais treliças, juntamente com outros componentes da cobertura, como esticadores, separadores, terças e telhas, todos de menor porte. Com a chegada do material, a obra avança para a etapa final de montagem da nova estrutura.

A requalificação começou com a contratação de um engenheiro calculista, responsável pelo projeto estrutural e pela nova cobertura do espaço.

A expectativa no Sport é que a reforma seja concluída até o fim de janeiro. O Rubro-Negro informa que já investiu cerca de R$ 900 mil, valor correspondente a aproximadamente 90% do custo total da obra. Os 10% restantes serão pagos após a finalização dos trabalhos.

As obras tiveram início após a emissão do alvará pela Prefeitura do Recife. Por se tratar de um prédio tombado, o projeto mantém as características originais da sede, sem ampliação da área construída, seguindo rigorosamente as orientações técnicas dos órgãos responsáveis. A nova cobertura, apesar de utilizar materiais mais modernos, preserva uma estética semelhante à anterior.

Durante todo o período de intervenção, o hall da sede permanece interditado por questões de segurança. O clube pede a compreensão de associados e torcedores e destaca que a reforma trará ganhos duradouros, com mais conforto, segurança e funcionalidade, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso com a história e a identidade da Ilha do Retiro.