Sport inicia reforma da sede na Ilha do Retiro

Fachada da Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Enquanto o time profissional está sem jogar, o Sport divulgou que o primeiro andar da sede social, na Ilha do Retiro, passará por uma ampla reforma. A requalificação, que envolve investimento milionário, começou com a contratação de um engenheiro calculista, responsável pelo projeto estrutural e pela nova cobertura do espaço.

Tombado como patrimônio e abrigando setores administrativos importantes, o ambiente exige cuidados rigorosos.

"Tomamos essa decisão com muito critério e responsabilidade. Recuperar esse espaço é resgatar um pedaço da história do Sport. Não é apenas uma reforma, é um ato de respeito à nossa história e ao nosso torcedor", afirmou o presidente do clube, Yuri Romão.

O desejo de revitalizar o local já era antigo dentro da atual gestão e, agora, começa a sair do papel. Durante os próximos meses, as obras seguirão em ritmo contínuo, mas com atenção especial aos dias de jogos. O clube comunicou que, para garantir a segurança de sócios e torcedores, o local será interditado nestas ocasiões, com o acesso à Secretaria Social adaptado temporariamente.

Com a estrutura revitalizada, o clube planeja a retomada de eventos sociais e culturais marcantes. Um deles é o tradicional Baile Vermelho e Preto.

"Essa reforma vai além da estrutura física. É uma ação que fortalece a cultura do Sport, resgata o convívio social e devolve ao torcedor um espaço de pertencimento", destacou Fernando Soares, vice-presidente administrativo do clube.