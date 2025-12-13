Eleição do Sport: veja principais problemas que o novo presidente vai ter que resolver

Mesmo com o tempo curto e os vários "pepinos" que o clube possui - esportivo, politico e financeiro -, três concorrentes estão na disputa Paulo Bivar, Matheus Souto Maior e Branquinho

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Em uma eleição atropelada, com praticamente duas semanas de campanha, os candidatos a presidente do Sport apertam o passo em eventos e entrevistas, atrás do voto do associado rubro-negro. O pleito que vai definir o substituto de Yuri Romão, cuja renúncia efetiva foi concretizada na sexta (12), ocorre nesta segunda-feira (15). Será um mandato tampão, apenas para o ano de 2026, quando se encerraria a gestão de Romão.

Mesmo com o tempo curto e os vários "pepinos" que o clube possui - esportivo, politico e financeiro -, três concorrentes desejam sentar na cadeira do chefe do executivo: Paulo Bivar, da chapa Sport Eterno (10); Matheus Souto Maior, da Leões pela Mudança (20) e Severino Otávio, Branquinho, do grupo Sport Unido para Vencer (30).

O principal desafio do próximo mandatário rubro-negro será a ginástica financeira para pagar as dívidas contraídas do caótico ano de 2025 e ao mesmo tempo montar um time competitivo para, principalmente, lutar pelo acesso à elite nacional outra vez. O clube hoje deve salários ao elenco, multa de rescisão de contratos, como a da Imply (prestadora de serviço de bilheteria e plano de sócios), e ainda tem a pagar parcelas negociadas na aquisição dos direitos de alguns atletas. Há ainda o repasse mensal da Recuperação Judicial, que pode levar o clube a falência em caso de descumprimento.

“É um momento de muita reflexão sobre as dificuldades que nós vamos encontrar se eleito, mas com muita disposição para trabalhar e para zelar pelo dinheiro do clube. E muita transparência também, o associado do Sport tem que saber de tudo que se passa no clube”, disse Severino Otávio, o Branquinho.

ORÇAMENTO

O próximo presidente vai sofrer com uma queda brusca no orçamento, que está estimado em cerca de R$ 52 milhões - valor que pode subir, em caso de venda do volante Zé Lucas por pelo menos R$ 70 milhões, como estima o clube. Esse ano, como comparação, o Sport registrou orçamento recorde de R$ 183 milhões, dos quais R$ 60 milhões foram gastos na aquisição de direitos econômicos de jogadores que não renderam, como Carlos Alberto, Matheus Alexandre e Rodrigo Atêncio.

“Dependendo do que a gente vai encontrar pela frente, a gente vai precisar readequar umas coisas de novo. Mas hoje nós já temos definidos os três objetivos do patrimônio para esse ano: levantar a sede, reformar todos os banheiros da Ilha e dar uma forte ajustada na questão dos bares do estádio", externou Matheus Souto Maior.

Ainda é preciso negociar com os atletas do elenco atual, uma vez que muitos recebem além do limite de um clube cuja realidade agora é a Série B, e contratar um novo técnico - Léo Condé (Ceará) e Eduardo Baptista (Criciúma) são os mais cotados.

"Patrocínio, liga… existem produtos financeiros mais avançados como solução para um clube do tamanho do Sport neste cenário de rebaixamento, com uma redução de receita muito grande. Isso não é exclusivo do Sport", enfatizou Paulo Bivar, filho de Milton Bivar, um dos maiores presidentes da historia do clube e que faleceu no mês passado.

SÓCIOS

O Sport divulgou a lista completa dos sócios aptos ao voto (confira no nosso site). Ao todo, 6.163 associados estão habilitados de acordo com o Estatuto do clube, em nove diferentes categorias, são elas: Fundador, Benemérito, Benemérito Atleta, Patrimonial, Proprietário, Subscritor, Remido ou Contribuinte, além das categorias Sócio 87 Contribuinte e Sócio Rubro-negro Contribuinte. A votação ocorrerá no estacionamento das sociais da Ilha Retiro, devido à reforma na sede do clube.