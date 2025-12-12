Sport divulga informações e lista de sócios aptos ao voto na eleição da próxima segunda-feira (15); confira

A eleição suplementar acontecerá no estacionamento das sociais da Ilha do Retiro e irá das 8h às 18h

Eleições no Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

O Sport divulgou nesta sexta-feira (12) as principais informações acerca da eleição suplementar que definirá o próximo presidente do clube. O pleito está marcado para a próxima segunda-feira (15), das 8h às 18h, e ocorrerá no estacionamento das sociais da Ilha Retiro, devido à reforma em andamento na sede do clube.

Também foi divulgada a lista completa dos sócios aptos ao voto (confira lista). Ao todo, 6.163 associados estarão habilitadas para a votação de acordo com o Estatuto do clube, em nove diferentes categorias, são elas: Fundador, Benemérito, Benemérito Atleta, Patrimonial, Proprietário, Subscritor, Remido ou Contribuinte, além das categorias Sócio 87 Contribuinte e Sócio Rubro-negro Contribuinte.

Para exercer o direito ao voto, o associado deve ter 18 anos completos na data da eleição, ser sócio desde, no mínimo, 15 de dezembro de 2023 e estar adimplente até a competência de outubro de 2025.

A votação ocorre apenas de maneira presencial e por cédula impressa. No total, três chapas estarão concorrendo e o associado rubro-negro escolherá o presidente e o vice-presidente para o biênio 2025/2026.

Chapas concorrentes e suas numerações

Chapa 10: “Sport Eterno - Mudança para Vencer”

Presidente: Paulo Bivar

Vice-presidente: Manoel Veloso

Chapa 20: “Leões Pela Mudança”

Presidente: Matheus Souto Maior

Vice-presidente: Kadico Pereira

Chapa 30: “Sport Unido para Vencer”

Presidente: Severino Otávio, o Branquinho

Vice-presidente: José Roberto Moura