Candidato a presidente do Sport, Matheus Souto Maior planeja reformas na Ilha do Retiro
O candidato da chapa "Leões Pela Mudança" revelou ter três objetivos para o patrimônio do Sport a curto prazo
Publicado: 12/12/2025 às 18:21
Matheus Souto Maior, candidato à presidência do Sport (Caio Antunes / DP)
Em reta final de campanha para a eleição suplementar do Sport, que acontece na próxima segunda-feira (15), o candidato a presidente Matheus Souto Maior revelou o seu planejamento para a Ilha do Retiro a curto prazo, em caso de vitória no pleito eleitoral.
Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, o candidato da chapa “Leões Pela Mudança” destacou os três primeiros objetivos para o patrimônio do clube, que terá foco em reformas pontuais na sede leonina para atender anseios do torcedor.
“Dependendo do que a gente vai encontrar pela frente, a gente vai precisar readequar umas coisas de novo. Mas hoje nós já temos definidos os três objetivos do patrimônio para esse ano: levantar a sede, reformar todos os banheiros da Ilha e dar uma forte ajustada na questão dos bares do estádio", externou Matheus Souto Maior.
“Se a gente conseguir um orçamento a mais, a gente pode até fazer outras coisas. Ou se a gente perceber que existe alguma coisa dentro do clube mais prioritária, a gente pode redesenhar. Se não tiver, a gente vai priorizar essas questões”, completou.
Chapa
A candidatura de Matheus Souto Maior foi inscrita ao lado do vice-presidente Kadico Pereira, ex-primeiro-secretário do Conselho Deliberativo. A chapa terá o número 20 na eleição e se apresenta como alternativa de renovação estrutural, defendendo um projeto baseado na gestão técnica, profissionalização e reestruturação institucional.